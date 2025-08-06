B2SHARE Hakkında Daha Fazla Bilgi

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B2SHARE Fiyatı (B2SHARE)

Listelenmedi

B2SHARE (B2SHARE) Canlı Fiyat Grafiği

$0,319846
$0,319846$0,319846
-%0,101D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü B2SHARE (B2SHARE) Fiyatı

B2SHARE (B2SHARE), şu anda 0,319846 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. B2SHARE / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

B2SHARE Ana Piyasa Performansı:

$ 2,17 USD
24 saatlik işlem hacmi
-%0,18
B2SHARE 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında B2SHARE (B2SHARE) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, B2SHARE / USD fiyat değişimi, $ -0,000605092664557.
Son 30 gün içerisinde, B2SHARE / USD fiyat değişimi, $ -0,0461422633.
Son 60 gün içerisinde, B2SHARE / USD fiyat değişimi, $ -0,0687187211.
Son 90 gün içerisinde, B2SHARE / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,000605092664557-%0,18
30 Gün$ -0,0461422633-%14,42
60 Gün$ -0,0687187211-%21,48
90 Gün$ 0--

B2SHARE (B2SHARE) Fiyat Analizi

En güncel B2SHARE fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,319483
$ 0,319483$ 0,319483

$ 0,320886
$ 0,320886$ 0,320886

$ 234,33
$ 234,33$ 234,33

--

-%0,18

-%2,44

B2SHARE (B2SHARE) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

$ 2,17
$ 2,17$ 2,17

0,00
0,00 0,00

B2SHARE (B2SHARE) Nedir?

Welcome to Bomb.Money B2SHARE is one of the tokens of protocol BOMB Money. It has two tokens BOMB that is Peg-token and is pegged to BTC algorithmically; Second token is B2SHARE that is reward token, which people can earn in BOMB farms. $BOMB is an algocoin which is designed to follow the price of BTC. The $BOMB algorithmic token serves as the backbone of a rapidly growing ecosystem aimed towards bringing liquidity and new use cases to the BSC network. - BOMB Money Team

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B2SHARE (B2SHARE) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

B2SHARE (B2SHARE) Token Ekonomisi

B2SHARE (B2SHARE) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. B2SHARE tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

B2SHARE Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 B2SHARE / VND
8.416,74749
1 B2SHARE / AUD
A$0,49256284
1 B2SHARE / GBP
0,2398845
1 B2SHARE / EUR
0,27506756
1 B2SHARE / USD
$0,319846
1 B2SHARE / MYR
RM1,35294858
1 B2SHARE / TRY
13,00813682
1 B2SHARE / JPY
¥47,017362
1 B2SHARE / ARS
ARS$428,17144328
1 B2SHARE / RUB
25,63245844
1 B2SHARE / INR
28,0345019
1 B2SHARE / IDR
Rp5.243,37621024
1 B2SHARE / KRW
444,84821372
1 B2SHARE / PHP
18,38474808
1 B2SHARE / EGP
￡E.15,49334024
1 B2SHARE / BRL
R$1,759153
1 B2SHARE / CAD
C$0,43818902
1 B2SHARE / BDT
39,0052197
1 B2SHARE / NGN
489,0605263
1 B2SHARE / UAH
13,3375782
1 B2SHARE / VES
Bs40,300596
1 B2SHARE / CLP
$308,971236
1 B2SHARE / PKR
Rs90,60597488
1 B2SHARE / KZT
172,05156032
1 B2SHARE / THB
฿10,35661348
1 B2SHARE / TWD
NT$9,58258616
1 B2SHARE / AED
د.إ1,17383482
1 B2SHARE / CHF
Fr0,2558768
1 B2SHARE / HKD
HK$2,50759264
1 B2SHARE / MAD
.د.م2,9105986
1 B2SHARE / MXN
$5,98431866
1 B2SHARE / PLN
1,18023174
1 B2SHARE / RON
лв1,40092548
1 B2SHARE / SEK
kr3,09291082
1 B2SHARE / BGN
лв0,53734128
1 B2SHARE / HUF
Ft110,06220706
1 B2SHARE / CZK
6,79033058
1 B2SHARE / KWD
د.ك0,09755303
1 B2SHARE / ILS
1,1034687