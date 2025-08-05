Baby Peanut (BABYP) Nedir?

Baby Peanut is an adorable baby squirrel with chubby cheeks and bright, curious eyes. Baby Peanut loves to play among the leaves, proudly showing off his tiny, fluffy tail. With his little steps and innocent antics, he brings joy wherever he goes, spreading smiles with each of his cheerful jumps! This token is perfect for anyone needing a dose of happiness from a tiny, lively creature full of energy and charm.

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Baby Peanut (BABYP) Kaynağı Resmi Websitesi

Baby Peanut (BABYP) Token Ekonomisi

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