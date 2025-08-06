Baby Squid Game (BSG) Nedir?

Baby Squid Game is a fully decentralized, hyper-deflationary layer 2 Meme Token hosted on the Binance Smart Chain. BSG has an ambitious mission to become the first BSC Token to perform long-term consistent and strong growth with a progressive hyper-deflationary protocol. The BSG Token supply will experience decreases throughout time as BSG Tokens are consistently burned with our 3% Deflationary Burn Transaction Tax Protocol, which tightens the total supply. It has now been 2 years since BSG has launched and so far over 72% of the total/max supply has been burned!

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Baby Squid Game (BSG) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Baby Squid Game (BSG) Token Ekonomisi

Baby Squid Game (BSG) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. BSG tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!