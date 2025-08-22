Baby Trash (BTRASH) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00007112 $ 0,00007112 $ 0,00007112 24 sa Düşük $ 0,00010214 $ 0,00010214 $ 0,00010214 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00007112$ 0,00007112 $ 0,00007112 24 sa Yüksek $ 0,00010214$ 0,00010214 $ 0,00010214 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00010214$ 0,00010214 $ 0,00010214 En Düşük Fiyat $ 0,00007112$ 0,00007112 $ 0,00007112 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,89 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%6,76 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Baby Trash (BTRASH) canlı fiyatı $0,0000936. BTRASH, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00007112 ve en yüksek $ 0,00010214 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. BTRASH için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00010214, en düşük fiyatı ise $ 0,00007112 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, BTRASH son bir saatte -%0,89 değişim gösterdi, 24 saatte +%6,76 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Baby Trash (BTRASH) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 93,59K$ 93,59K $ 93,59K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 93,59K$ 93,59K $ 93,59K Dolaşım Arzı 1000,00M 1000,00M 1000,00M Toplam Arz 999.999.684,873489 999.999.684,873489 999.999.684,873489

Şu anki Baby Trash piyasa değeri $ 93,59K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BTRASH arzı 1000,00M olup, toplam arzı 999999684.873489. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 93,59K.