BABYCRASH Hakkında Daha Fazla Bilgi

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BabyCrash Fiyatı (BABYCRASH)

Listelenmedi

BabyCrash (BABYCRASH) Canlı Fiyat Grafiği

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%0,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü BabyCrash (BABYCRASH) Fiyatı

BabyCrash (BABYCRASH), şu anda 0,00001456 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. BABYCRASH / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

BabyCrash Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
--
BabyCrash 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında BabyCrash (BABYCRASH) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, BabyCrash / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, BabyCrash / USD fiyat değişimi, $ +0,0000066620.
Son 60 gün içerisinde, BabyCrash / USD fiyat değişimi, $ +0,0000054734.
Son 90 gün içerisinde, BabyCrash / USD fiyat değişimi, $ +0,000005330806301672873.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0--
30 Gün$ +0,0000066620+%45,76
60 Gün$ +0,0000054734+%37,59
90 Gün$ +0,000005330806301672873+%57,76

BabyCrash (BABYCRASH) Fiyat Analizi

En güncel BabyCrash fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

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$ 0$ 0

$ 0,00154024
$ 0,00154024$ 0,00154024

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-%4,41

BabyCrash (BABYCRASH) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

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BabyCrash (BABYCRASH) Nedir?

The most famous ​baby on base Babycrash is a memecoin inspired by the iconic successes ​of crash, a trader renowned for his remarkable ​adaptability and achievements in both traditional and ​crypto markets. Crash first rose to fame in the stock ​market, sharing his strategies with the world on his ​youtube channel, crash trading, since august 28, 2020. His ​keen market insights led him to the crypto space, where ​he earned the nickname 'crash' after expertly shorting ​bitcoin at its peak of $69k and placing strategic longs at ​its bottom of $16k.

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BabyCrash (BABYCRASH) Kaynağı

Resmi Websitesi

BabyCrash (BABYCRASH) Token Ekonomisi

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BABYCRASH Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 BABYCRASH / VND
0,3831464
1 BABYCRASH / AUD
A$0,0000222768
1 BABYCRASH / GBP
0,0000107744
1 BABYCRASH / EUR
0,000012376
1 BABYCRASH / USD
$0,00001456
1 BABYCRASH / MYR
RM0,0000614432
1 BABYCRASH / TRY
0,0005920096
1 BABYCRASH / JPY
¥0,00214032
1 BABYCRASH / ARS
ARS$0,0194132848
1 BABYCRASH / RUB
0,0011646544
1 BABYCRASH / INR
0,0012773488
1 BABYCRASH / IDR
Rp0,2386884864
1 BABYCRASH / KRW
0,0201661824
1 BABYCRASH / PHP
0,0008341424
1 BABYCRASH / EGP
￡E.0,0007052864
1 BABYCRASH / BRL
R$0,0000796432
1 BABYCRASH / CAD
C$0,0000199472
1 BABYCRASH / BDT
0,0017718064
1 BABYCRASH / NGN
0,022262968
1 BABYCRASH / UAH
0,000605696
1 BABYCRASH / VES
Bs0,00183456
1 BABYCRASH / CLP
$0,01421056
1 BABYCRASH / PKR
Rs0,0041140736
1 BABYCRASH / KZT
0,0078236704
1 BABYCRASH / THB
฿0,0004708704
1 BABYCRASH / TWD
NT$0,0004357808
1 BABYCRASH / AED
د.إ0,0000534352
1 BABYCRASH / CHF
Fr0,000011648
1 BABYCRASH / HKD
HK$0,0001141504
1 BABYCRASH / MAD
.د.م0,0001322048
1 BABYCRASH / MXN
$0,0002713984
1 BABYCRASH / PLN
0,0000534352
1 BABYCRASH / RON
лв0,000063336
1 BABYCRASH / SEK
kr0,0001400672
1 BABYCRASH / BGN
лв0,0000244608
1 BABYCRASH / HUF
Ft0,0049793744
1 BABYCRASH / CZK
0,000307216
1 BABYCRASH / KWD
د.ك0,0000044408
1 BABYCRASH / ILS
0,0000497952