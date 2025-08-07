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Backbone staked OSMO Fiyatı (BOSMO)

Listelenmedi

Backbone staked OSMO (BOSMO) Canlı Fiyat Grafiği

$0,198948
$0,198948$0,198948
+%0,601D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Backbone staked OSMO (BOSMO) Fiyatı

Backbone staked OSMO (BOSMO), şu anda 0,198948 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. BOSMO / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Backbone staked OSMO Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,67
Backbone staked OSMO 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Backbone staked OSMO (BOSMO) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Backbone staked OSMO / USD fiyat değişimi, $ +0,00132476.
Son 30 gün içerisinde, Backbone staked OSMO / USD fiyat değişimi, $ +0,0309252530.
Son 60 gün içerisinde, Backbone staked OSMO / USD fiyat değişimi, $ -0,0215765472.
Son 90 gün içerisinde, Backbone staked OSMO / USD fiyat değişimi, $ -0,06344169617933156.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00132476+%0,67
30 Gün$ +0,0309252530+%15,54
60 Gün$ -0,0215765472-%10,84
90 Gün$ -0,06344169617933156-%24,17

Backbone staked OSMO (BOSMO) Fiyat Analizi

En güncel Backbone staked OSMO fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,192524
$ 0,192524$ 0,192524

$ 0,199908
$ 0,199908$ 0,199908

$ 0,976928
$ 0,976928$ 0,976928

+%0,13

+%0,67

+%1,00

Backbone staked OSMO (BOSMO) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

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0,00
0,00 0,00

Backbone staked OSMO (BOSMO) Nedir?

This is a liquid staking derivative of OSMO, issued by Backbone Labs.

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Backbone staked OSMO (BOSMO) Kaynağı

Resmi Websitesi

Backbone staked OSMO (BOSMO) Token Ekonomisi

Backbone staked OSMO (BOSMO) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. BOSMO tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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BOSMO Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 BOSMO / VND
5.235,31662
1 BOSMO / AUD
A$0,30439044
1 BOSMO / GBP
0,14722152
1 BOSMO / EUR
0,1691058
1 BOSMO / USD
$0,198948
1 BOSMO / MYR
RM0,83956056
1 BOSMO / TRY
8,08922568
1 BOSMO / JPY
¥29,245356
1 BOSMO / ARS
ARS$265,26333684
1 BOSMO / RUB
15,91385052
1 BOSMO / INR
17,45370804
1 BOSMO / IDR
Rp3.261,44210112
1 BOSMO / KRW
275,55093792
1 BOSMO / PHP
11,39773092
1 BOSMO / EGP
￡E.9,63704112
1 BOSMO / BRL
R$1,08824556
1 BOSMO / CAD
C$0,27255876
1 BOSMO / BDT
24,20998212
1 BOSMO / NGN
304,2014394
1 BOSMO / UAH
8,2762368
1 BOSMO / VES
Bs25,067448
1 BOSMO / CLP
$194,173248
1 BOSMO / PKR
Rs56,21474688
1 BOSMO / KZT
106,90271832
1 BOSMO / THB
฿6,43397832
1 BOSMO / TWD
NT$5,95451364
1 BOSMO / AED
د.إ0,73013916
1 BOSMO / CHF
Fr0,1591584
1 BOSMO / HKD
HK$1,55975232
1 BOSMO / MAD
.د.م1,80644784
1 BOSMO / MXN
$3,70839072
1 BOSMO / PLN
0,73013916
1 BOSMO / RON
лв0,8654238
1 BOSMO / SEK
kr1,91387976
1 BOSMO / BGN
лв0,33423264
1 BOSMO / HUF
Ft68,03822652
1 BOSMO / CZK
4,1978028
1 BOSMO / KWD
د.ك0,06067914
1 BOSMO / ILS
0,68040216