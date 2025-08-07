Backed Alphabet Class A (BGOOGL) Nedir?

Backed Alphabet Class A (bGOOGL) is a tracker certificate issued as an ERC-20 token. bGOOGL tracks the price of Alphabet Inc. Class A Common Stock. bGOOGL is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Alphabet Inc. Class A Common Stock.

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Backed Alphabet Class A (BGOOGL) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Backed Alphabet Class A (BGOOGL) Token Ekonomisi

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