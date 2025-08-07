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Backed GameStop Corp Fiyatı (BGME)

Listelenmedi

Backed GameStop Corp (BGME) Canlı Fiyat Grafiği

$22,6
$22,6$22,6
-%1,401D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Backed GameStop Corp (BGME) Fiyatı

Backed GameStop Corp (BGME), şu anda 22,6 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. BGME / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Backed GameStop Corp Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%1,46
Backed GameStop Corp 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Backed GameStop Corp (BGME) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Backed GameStop Corp / USD fiyat değişimi, $ -0,335.
Son 30 gün içerisinde, Backed GameStop Corp / USD fiyat değişimi, $ -0,3640408000.
Son 60 gün içerisinde, Backed GameStop Corp / USD fiyat değişimi, $ -5,3504211800.
Son 90 gün içerisinde, Backed GameStop Corp / USD fiyat değişimi, $ -4,31.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,335-%1,46
30 Gün$ -0,3640408000-%1,61
60 Gün$ -5,3504211800-%23,67
90 Gün$ -4,31-%16,01

Backed GameStop Corp (BGME) Fiyat Analizi

En güncel Backed GameStop Corp fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 22,47
$ 22,47$ 22,47

$ 22,94
$ 22,94$ 22,94

$ 35,73
$ 35,73$ 35,73

+%0,58

-%1,46

-%0,51

Backed GameStop Corp (BGME) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

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Backed GameStop Corp (BGME) Nedir?

Backed GameStop (bGME) is a tracker certificate issued as an ERC-20 token. bGME tracks the price of GameStop Corp. bGME is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of GameStop.

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Backed GameStop Corp (BGME) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Backed GameStop Corp (BGME) Token Ekonomisi

Backed GameStop Corp (BGME) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. BGME tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

BGME Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 BGME / VND
594.719
1 BGME / AUD
A$34,578
1 BGME / GBP
16,724
1 BGME / EUR
19,21
1 BGME / USD
$22,6
1 BGME / MYR
RM95,372
1 BGME / TRY
918,916
1 BGME / JPY
¥3.322,2
1 BGME / ARS
ARS$30.133,258
1 BGME / RUB
1.807,774
1 BGME / INR
1.982,698
1 BGME / IDR
Rp370.491,744
1 BGME / KRW
31.301,904
1 BGME / PHP
1.294,754
1 BGME / EGP
￡E.1.094,744
1 BGME / BRL
R$123,622
1 BGME / CAD
C$30,962
1 BGME / BDT
2.750,194
1 BGME / NGN
34.556,53
1 BGME / UAH
940,16
1 BGME / VES
Bs2.847,6
1 BGME / CLP
$22.057,6
1 BGME / PKR
Rs6.385,856
1 BGME / KZT
12.143,884
1 BGME / THB
฿730,884
1 BGME / TWD
NT$676,418
1 BGME / AED
د.إ82,942
1 BGME / CHF
Fr18,08
1 BGME / HKD
HK$177,184
1 BGME / MAD
.د.م205,208
1 BGME / MXN
$421,264
1 BGME / PLN
82,942
1 BGME / RON
лв98,31
1 BGME / SEK
kr217,412
1 BGME / BGN
лв37,968
1 BGME / HUF
Ft7.728,974
1 BGME / CZK
476,86
1 BGME / KWD
د.ك6,893
1 BGME / ILS
77,292