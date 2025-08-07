Backed Microsoft (BMSFT) Nedir?

Backed Microsoft (bMSFT) is a tracker certificate issued as an ERC-20 token. bMSFT tracks the price of Microsoft Corp. bMSFT is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Microsoft Corp.

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Backed Microsoft (BMSFT) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Backed Microsoft (BMSFT) Token Ekonomisi

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