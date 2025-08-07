Backed NVIDIA Fiyatı (BNVDA)
Backed NVIDIA (BNVDA), şu anda 179,14 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. BNVDA / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MEXC'deki BNVDA / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, BNVDA fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Backed NVIDIA / USD fiyat değişimi, $ +0,835.
Son 30 gün içerisinde, Backed NVIDIA / USD fiyat değişimi, $ +23,6419477580.
Son 60 gün içerisinde, Backed NVIDIA / USD fiyat değişimi, $ +47,2941244100.
Son 90 gün içerisinde, Backed NVIDIA / USD fiyat değişimi, $ +61,62.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,835
|+%0,47
|30 Gün
|$ +23,6419477580
|+%13,20
|60 Gün
|$ +47,2941244100
|+%26,40
|90 Gün
|$ +61,62
|+%52,43
En güncel Backed NVIDIA fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
%0,00
+%0,47
+%0,19
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Backed NVIDIA (bNVDA) is a tracker certificate issued as an ERC-20 token. bNVDA tracks the price of NVIDIA Corp. bNVDA is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of NVIDIA
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Backed NVIDIA (BNVDA) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. BNVDA tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 BNVDA / VND
₫4.714.069,1
|1 BNVDA / AUD
A$274,0842
|1 BNVDA / GBP
￡132,5636
|1 BNVDA / EUR
€152,269
|1 BNVDA / USD
$179,14
|1 BNVDA / MYR
RM755,9708
|1 BNVDA / TRY
₺7.283,8324
|1 BNVDA / JPY
¥26.333,58
|1 BNVDA / ARS
ARS$238.533,867
|1 BNVDA / RUB
₽14.331,2
|1 BNVDA / INR
₹15.701,621
|1 BNVDA / IDR
Rp2.936.720,8416
|1 BNVDA / KRW
₩248.116,0656
|1 BNVDA / PHP
₱10.262,9306
|1 BNVDA / EGP
￡E.8.677,5416
|1 BNVDA / BRL
R$976,313
|1 BNVDA / CAD
C$245,4218
|1 BNVDA / BDT
৳21.715,3508
|1 BNVDA / NGN
₦273.079,2246
|1 BNVDA / UAH
₴7.423,5616
|1 BNVDA / VES
Bs22.929,92
|1 BNVDA / CLP
$173.765,8
|1 BNVDA / PKR
Rs50.660,792
|1 BNVDA / KZT
₸95.899,0162
|1 BNVDA / THB
฿5.791,5962
|1 BNVDA / TWD
NT$5.343,7462
|1 BNVDA / AED
د.إ657,4438
|1 BNVDA / CHF
Fr143,312
|1 BNVDA / HKD
HK$1.404,4576
|1 BNVDA / MAD
.د.م1.617,6342
|1 BNVDA / MXN
$3.332,004
|1 BNVDA / PLN
zł655,6524
|1 BNVDA / RON
лв779,259
|1 BNVDA / SEK
kr1.721,5354
|1 BNVDA / BGN
лв299,1638
|1 BNVDA / HUF
Ft61.160,1874
|1 BNVDA / CZK
Kč3.774,4798
|1 BNVDA / KWD
د.ك54,6377
|1 BNVDA / ILS
₪612,6588