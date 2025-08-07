Backed NVIDIA (BNVDA) Nedir?

Backed NVIDIA (bNVDA) is a tracker certificate issued as an ERC-20 token. bNVDA tracks the price of NVIDIA Corp. bNVDA is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of NVIDIA

Backed NVIDIA (BNVDA) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Backed NVIDIA (BNVDA) Token Ekonomisi

Backed NVIDIA (BNVDA) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. BNVDA tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!