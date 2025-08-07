Backed Tesla (BTSLA) Nedir?

Backed Tesla (bTSLA) is a tracker certificate issued as an ERC-20 token. bTSLA tracks the price of Tesla Inc. bTSLA is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Tesla Inc.

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Backed Tesla (BTSLA) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Backed Tesla (BTSLA) Token Ekonomisi

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