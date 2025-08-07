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Badger Sett Badger Fiyatı (BBADGER)

Listelenmedi

Badger Sett Badger (BBADGER) Canlı Fiyat Grafiği

$1,18
$1,18$1,18
%0,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Badger Sett Badger (BBADGER) Fiyatı

Badger Sett Badger (BBADGER), şu anda 1,18 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. BBADGER / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Badger Sett Badger Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,00
Badger Sett Badger 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Badger Sett Badger (BBADGER) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Badger Sett Badger / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Badger Sett Badger / USD fiyat değişimi, $ -0,0003400760.
Son 60 gün içerisinde, Badger Sett Badger / USD fiyat değişimi, $ -0,0048429560.
Son 90 gün içerisinde, Badger Sett Badger / USD fiyat değişimi, $ -0,0677619673831062.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%0,00
30 Gün$ -0,0003400760-%0,02
60 Gün$ -0,0048429560-%0,41
90 Gün$ -0,0677619673831062-%5,43

Badger Sett Badger (BBADGER) Fiyat Analizi

En güncel Badger Sett Badger fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 1,18
$ 1,18$ 1,18

$ 1,19
$ 1,19$ 1,19

$ 647,66
$ 647,66$ 647,66

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Badger Sett Badger (BBADGER) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

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Badger Sett Badger (BBADGER) Kaynağı

Resmi Websitesi

Badger Sett Badger (BBADGER) Token Ekonomisi

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

BBADGER Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 BBADGER / VND
31.051,7
1 BBADGER / AUD
A$1,8054
1 BBADGER / GBP
0,8732
1 BBADGER / EUR
1,003
1 BBADGER / USD
$1,18
1 BBADGER / MYR
RM4,9796
1 BBADGER / TRY
47,9788
1 BBADGER / JPY
¥173,46
1 BBADGER / ARS
ARS$1.571,229
1 BBADGER / RUB
94,3882
1 BBADGER / INR
103,5214
1 BBADGER / IDR
Rp19.344,2592
1 BBADGER / KRW
1.634,3472
1 BBADGER / PHP
67,6022
1 BBADGER / EGP
￡E.57,1592
1 BBADGER / BRL
R$6,4546
1 BBADGER / CAD
C$1,6166
1 BBADGER / BDT
143,5942
1 BBADGER / NGN
1.804,279
1 BBADGER / UAH
49,088
1 BBADGER / VES
Bs148,68
1 BBADGER / CLP
$1.150,5
1 BBADGER / PKR
Rs333,4208
1 BBADGER / KZT
634,0612
1 BBADGER / THB
฿38,1612
1 BBADGER / TWD
NT$35,3174
1 BBADGER / AED
د.إ4,3306
1 BBADGER / CHF
Fr0,944
1 BBADGER / HKD
HK$9,2512
1 BBADGER / MAD
.د.م10,7144
1 BBADGER / MXN
$21,9952
1 BBADGER / PLN
4,3306
1 BBADGER / RON
лв5,1448
1 BBADGER / SEK
kr11,3516
1 BBADGER / BGN
лв1,9824
1 BBADGER / HUF
Ft403,4184
1 BBADGER / CZK
24,898
1 BBADGER / KWD
د.ك0,3599
1 BBADGER / ILS
4,0356