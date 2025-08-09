Balance AI (BAI) Nedir?

Balance AI is an open-source protocol that powers a decentralized, blockchain-based machine-learning network. Machine learning models are used collaboratively and are rewarded in $BAI tokens according to the value they offer to the overall system. We are actively working on a pure AI models marketplace using autonomous agents, an incentivised arena in which consumers and producers of the AI products can interact in a trustless, open and transparent context. Balance Protocol nodes (servers and validators) allow effortless access to AI models such as: Generative AI Financial models like hedging, yields optimisation Text2Img model Etc

Balance AI (BAI) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Balance AI (BAI) Token Ekonomisi

Balance AI (BAI) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. BAI tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!