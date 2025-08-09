BAI Hakkında Daha Fazla Bilgi

Balance AI Logosu

Balance AI Fiyatı (BAI)

Listelenmedi

Balance AI (BAI) Canlı Fiyat Grafiği

$0,164202
$0,164202$0,164202
%0,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Balance AI (BAI) Fiyatı

Balance AI (BAI), şu anda 0,164202 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. BAI / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Balance AI Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,00
Balance AI 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki BAI / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, BAI fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında Balance AI (BAI) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Balance AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Balance AI / USD fiyat değişimi, $ -0,0433759615.
Son 60 gün içerisinde, Balance AI / USD fiyat değişimi, $ -0,0526135884.
Son 90 gün içerisinde, Balance AI / USD fiyat değişimi, $ -0,1413430360230335.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%0,00
30 Gün$ -0,0433759615-%26,41
60 Gün$ -0,0526135884-%32,04
90 Gün$ -0,1413430360230335-%46,25

Balance AI (BAI) Fiyat Analizi

En güncel Balance AI fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,16414
$ 0,16414$ 0,16414

$ 0,164247
$ 0,164247$ 0,164247

$ 20,33
$ 20,33$ 20,33

--

+%0,00

-%4,66

Balance AI (BAI) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

0,00
0,00 0,00

Balance AI (BAI) Nedir?

Balance AI is an open-source protocol that powers a decentralized, blockchain-based machine-learning network. Machine learning models are used collaboratively and are rewarded in $BAI tokens according to the value they offer to the overall system. We are actively working on a pure AI models marketplace using autonomous agents, an incentivised arena in which consumers and producers of the AI products can interact in a trustless, open and transparent context. Balance Protocol nodes (servers and validators) allow effortless access to AI models such as: Generative AI Financial models like hedging, yields optimisation Text2Img model Etc

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Balance AI (BAI) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Balance AI (BAI) Token Ekonomisi

Balance AI (BAI) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. BAI tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Balance AI (BAI) Hakkında Diğer Sorular

Sorumluluk Reddi

BAI Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 BAI / VND
4.320,97563
1 BAI / AUD
A$0,25122906
1 BAI / GBP
0,12150948
1 BAI / EUR
0,1395717
1 BAI / USD
$0,164202
1 BAI / MYR
RM0,69621648
1 BAI / TRY
6,67809534
1 BAI / JPY
¥24,137694
1 BAI / ARS
ARS$216,05370756
1 BAI / RUB
13,13451798
1 BAI / INR
14,40379944
1 BAI / IDR
Rp2.648,41898406
1 BAI / KRW
228,05687376
1 BAI / PHP
9,3184635
1 BAI / EGP
￡E.7,97036508
1 BAI / BRL
R$0,89161686
1 BAI / CAD
C$0,22495674
1 BAI / BDT
19,9341228
1 BAI / NGN
251,45730078
1 BAI / UAH
6,78646866
1 BAI / VES
Bs21,017856
1 BAI / CLP
$158,947536
1 BAI / PKR
Rs46,55455104
1 BAI / KZT
88,6608699
1 BAI / THB
฿5,30700864
1 BAI / TWD
NT$4,9096398
1 BAI / AED
د.إ0,60262134
1 BAI / CHF
Fr0,1313616
1 BAI / HKD
HK$1,28734368
1 BAI / MAD
.د.م1,48438608
1 BAI / MXN
$3,05087316
1 BAI / PLN
0,59769528
1 BAI / RON
лв0,7142787
1 BAI / SEK
kr1,57141314
1 BAI / BGN
лв0,27421734
1 BAI / HUF
Ft55,7547891
1 BAI / CZK
3,44495796
1 BAI / KWD
د.ك0,05008161
1 BAI / ILS
0,56321286