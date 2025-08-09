Balance AI Fiyatı (BAI)
Balance AI (BAI), şu anda 0,164202 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. BAI / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MEXC'deki BAI / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, BAI fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Balance AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Balance AI / USD fiyat değişimi, $ -0,0433759615.
Son 60 gün içerisinde, Balance AI / USD fiyat değişimi, $ -0,0526135884.
Son 90 gün içerisinde, Balance AI / USD fiyat değişimi, $ -0,1413430360230335.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+%0,00
|30 Gün
|$ -0,0433759615
|-%26,41
|60 Gün
|$ -0,0526135884
|-%32,04
|90 Gün
|$ -0,1413430360230335
|-%46,25
En güncel Balance AI fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
--
+%0,00
-%4,66
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Balance AI is an open-source protocol that powers a decentralized, blockchain-based machine-learning network. Machine learning models are used collaboratively and are rewarded in $BAI tokens according to the value they offer to the overall system. We are actively working on a pure AI models marketplace using autonomous agents, an incentivised arena in which consumers and producers of the AI products can interact in a trustless, open and transparent context. Balance Protocol nodes (servers and validators) allow effortless access to AI models such as: Generative AI Financial models like hedging, yields optimisation Text2Img model Etc
Balance AI (BAI) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. BAI tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
