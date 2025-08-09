Ball (BALL) Nedir?

PolyPup Finance is a new DeFi project on Polygon featuring a deflationary token model. This is the third layer of the project featuring BALL with a maximum supply of 94,000 tokens.

Ball (BALL) Kaynağı Resmi Websitesi

Ball (BALL) Token Ekonomisi

Ball (BALL) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. BALL tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!