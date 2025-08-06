Bamboo DeFi Fiyatı (BAMBOO)
Bamboo DeFi (BAMBOO), şu anda 0,00034727 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. BAMBOO / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Bamboo DeFi / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Bamboo DeFi / USD fiyat değişimi, $ +0,0000539291.
Son 60 gün içerisinde, Bamboo DeFi / USD fiyat değişimi, $ +0,0000485235.
Son 90 gün içerisinde, Bamboo DeFi / USD fiyat değişimi, $ +0,00004849914643468867.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+%0,44
|30 Gün
|$ +0,0000539291
|+%15,53
|60 Gün
|$ +0,0000485235
|+%13,97
|90 Gün
|$ +0,00004849914643468867
|+%16,23
En güncel Bamboo DeFi fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%0,22
+%0,44
+%7,99
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
What is the project about? Bamboo DeFi is a decentralized ecosystem that encompasses financial services and a Play-And-Earn game using Blockchain technology. Thanks to its token, $BAMBOO, users can exchange it with other tokens, invest or use it in its future game, Hashapon. What makes your project unique? We are a project that takes into consideration its community: totally transparent, different and with a philosophy that transmits peace and tranquility. This is not only reflected in the decisions we make (with the help of the community), but also in our graphic style and communication decisions. History of your project. It all started in 2019, when the first tests with the token, the exchange and the community began. It was in 2020 when the first DAO was launched to launch the project on Ethereum and later launch it on other networks such as Polygon or BNB. What’s next for your project? We are launching a Play-And-Earn game called Hashapon to improve the stability of the $BAMBOO token. This will help reduce its working capital, plus it is building a new strategy with deflationary policies and give the value the token deserves. What can your token be used for? You can use $BAMBOO to exchange, invest or even to play our game Hashapon, among other utilities you can check in our Whitepaper.
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C$0,0004757599
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Fr0,000277816
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лв0,0015210426
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kr0,0033546282
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