Bancor Governance (VBNT) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,377934 $ 0,377934 $ 0,377934 24 sa Düşük $ 0,659184 $ 0,659184 $ 0,659184 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,377934$ 0,377934 $ 0,377934 24 sa Yüksek $ 0,659184$ 0,659184 $ 0,659184 Tüm Zamanların En Yükseği $ 17,14$ 17,14 $ 17,14 En Düşük Fiyat $ -8,865088154393735$ -8,865088154393735 $ -8,865088154393735 Fiyat Değişimi (1 Sa) -- Fiyat Değişimi (1 Gün) -%0,00 Fiyat Değişimi (7 G) +%0,01 Fiyat Değişimi (7 G) +%0,01

Bancor Governance (VBNT) canlı fiyatı $0,37992. VBNT, son 24 saat içinde en düşük $ 0,377934 ve en yüksek $ 0,659184 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. VBNT için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 17,14, en düşük fiyatı ise $ -8,865088154393735 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, VBNT son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte -%0,00 ve son 7 günde +%0,01 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Bancor Governance (VBNT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 21,09M$ 21,09M $ 21,09M Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 55.505.930,0 55.505.930,0 55.505.930,0

Şu anki Bancor Governance piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki VBNT arzı 0,00 olup, toplam arzı 55505930.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 21,09M.