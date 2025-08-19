VBNT Hakkında Daha Fazla Bilgi

Bancor Governance Fiyatı (VBNT)

1 VBNT / USD Canlı Fiyatı:

$0,37992
$0,37992$0,37992
%0,001D
Bancor Governance (VBNT) Canlı Fiyat Grafiği
Bancor Governance (VBNT) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,377934
$ 0,377934$ 0,377934
24 sa Düşük
$ 0,659184
$ 0,659184$ 0,659184
24 sa Yüksek

$ 0,377934
$ 0,377934$ 0,377934

$ 0,659184
$ 0,659184$ 0,659184

$ 17,14
$ 17,14$ 17,14

$ -8,865088154393735
$ -8,865088154393735$ -8,865088154393735

--

-%0,00

+%0,01

+%0,01

Bancor Governance (VBNT) canlı fiyatı $0,37992. VBNT, son 24 saat içinde en düşük $ 0,377934 ve en yüksek $ 0,659184 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. VBNT için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 17,14, en düşük fiyatı ise $ -8,865088154393735 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, VBNT son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte -%0,00 ve son 7 günde +%0,01 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Bancor Governance (VBNT) Piyasa Bilgileri

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

$ 21,09M
$ 21,09M$ 21,09M

0,00
0,00 0,00

55.505.930,0
55.505.930,0 55.505.930,0

Şu anki Bancor Governance piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki VBNT arzı 0,00 olup, toplam arzı 55505930.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 21,09M.

Bancor Governance (VBNT) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Bancor Governance / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Bancor Governance / USD fiyat değişimi, $ +0,0000052049.
Son 60 gün içerisinde, Bancor Governance / USD fiyat değişimi, $ +0,0000055848.
Son 90 gün içerisinde, Bancor Governance / USD fiyat değişimi, $ -0,00524299043628666.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%0,00
30 Gün$ +0,0000052049+%0,00
60 Gün$ +0,0000055848+%0,00
90 Gün$ -0,00524299043628666-%1,36

Bancor Governance (VBNT) Nedir?

vBNT is the governance token of Bancor. It is generated by users who stake BNT in any whitelisted pool and represents their % ownership of the pool. This makes vBNT similar to an LP token, except you can also use it to vote in Bancor governance. With the release of Vortex, you’ll also be able to use vBNT to borrow against your staked liquidity by swapping your vBNT for any token in the network.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır.

Bancor Governance (VBNT) Kaynağı

Resmi Websitesi

Bancor Governance Fiyat Tahmini (USD)

Bancor Governance (VBNT) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Bancor Governance (VBNT) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Bancor Governance için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Bancor Governance fiyat tahminini hemen kontrol edin!

VBNT Varlığından Yerel Para Birimlerine

Bancor Governance (VBNT) Token Ekonomisi

Bancor Governance (VBNT) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. VBNT tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Bancor Governance (VBNT) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Bancor Governance (VBNT) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı VBNT fiyatı, 0,37992 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
VBNT / USD güncel fiyatı nedir?
VBNT / USD güncel fiyatı $ 0,37992. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Bancor Governance varlığının piyasa değeri nedir?
VBNT piyasa değeri $ 0,00 USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki VBNT arzı nedir?
Dolaşımdaki VBNT arzı, 0,00 USD.
VBNT için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
VBNT, ATH fiyatı olan 17,14 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük VBNT fiyatı (ATL) nedir?
VBNT, ATL fiyatı olan -8,865088154393735 USD değerine düştü.
VBNT işlem hacmi nedir?
VBNT için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
VBNT bu yıl daha da yükselir mi?
VBNT piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için VBNT fiyat tahminine göz atın.
Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.