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Band Protocol Fiyatı (BAND)

Listelenmedi

Band Protocol (BAND) Canlı Fiyat Grafiği

$0,643832
$0,643832$0,643832
+%2,101D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Band Protocol (BAND) Fiyatı

Band Protocol (BAND), şu anda 0,644495 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 105,60M USD piyasa değerine sahiptir. BAND / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Band Protocol Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%2,20
Band Protocol 24 saatlik fiyat değişimi
164,03M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Band Protocol (BAND) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Band Protocol / USD fiyat değişimi, $ +0,01387359.
Son 30 gün içerisinde, Band Protocol / USD fiyat değişimi, $ +0,1026400824.
Son 60 gün içerisinde, Band Protocol / USD fiyat değişimi, $ -0,0286880836.
Son 90 gün içerisinde, Band Protocol / USD fiyat değişimi, $ -0,0938143903888206.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,01387359+%2,20
30 Gün$ +0,1026400824+%15,93
60 Gün$ -0,0286880836-%4,45
90 Gün$ -0,0938143903888206-%12,70

Band Protocol (BAND) Fiyat Analizi

En güncel Band Protocol fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,630622
$ 0,630622$ 0,630622

$ 0,653559
$ 0,653559$ 0,653559

$ 22,83
$ 22,83$ 22,83

-%0,19

+%2,20

-%17,97

Band Protocol (BAND) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 105,60M
$ 105,60M$ 105,60M

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164,03M
164,03M 164,03M

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Band Protocol (BAND) Kaynağı

Resmi Websitesi

Band Protocol (BAND) Token Ekonomisi

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BAND Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 BAND / VND
16.959,885925
1 BAND / AUD
A$0,9925223
1 BAND / GBP
0,48337125
1 BAND / EUR
0,5542657
1 BAND / USD
$0,644495
1 BAND / MYR
RM2,72621385
1 BAND / TRY
26,21161165
1 BAND / JPY
¥94,740765
1 BAND / ARS
ARS$879,25230375
1 BAND / RUB
51,47581565
1 BAND / INR
56,52865645
1 BAND / IDR
Rp10.565,4901128
1 BAND / KRW
892,6513548
1 BAND / PHP
36,89733875
1 BAND / EGP
￡E.31,2064479
1 BAND / BRL
R$3,609172
1 BAND / CAD
C$0,88295815
1 BAND / BDT
77,8034364
1 BAND / NGN
977,98893775
1 BAND / UAH
26,58541875
1 BAND / VES
Bs79,272885
1 BAND / CLP
$619,359695
1 BAND / PKR
Rs180,47793485
1 BAND / KZT
345,3848705
1 BAND / THB
฿20,9203077
1 BAND / TWD
NT$19,2575106
1 BAND / AED
د.إ2,36529665
1 BAND / CHF
Fr0,515596
1 BAND / HKD
HK$5,0528408
1 BAND / MAD
.د.م5,81978985
1 BAND / MXN
$12,1422858
1 BAND / PLN
2,3846315
1 BAND / RON
лв2,8228881
1 BAND / SEK
kr6,2387116
1 BAND / BGN
лв1,08919655
1 BAND / HUF
Ft222,00919265
1 BAND / CZK
13,7019637
1 BAND / KWD
د.ك0,196570975
1 BAND / ILS
2,191283