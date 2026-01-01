Bugünkü BankrCoin Fiyatı

Bugünkü BankrCoin (BNKR) fiyatı $ 0,00028136 olup, son 24 saatte % 11,54 değişim gösterdi. Mevcut BNKR / USD dönüşüm oranı BNKR başına $ 0,00028136 şeklindedir.

BankrCoin, şu anda piyasa değeri açısından $ 28.458.285 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 100,00B BNKR şeklindedir. Son 24 saat içinde BNKR, $ 0,00024721 (en düşük) ile $ 0,00028463 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00112305 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00000781 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BNKR, son bir saatte +%0,96 ve son 7 günde +%47,21 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

BankrCoin (BNKR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 28,46M$ 28,46M $ 28,46M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 28,46M$ 28,46M $ 28,46M Dolaşım Arzı 100,00B 100,00B 100,00B Toplam Arz 99.999.999.999,99998 99.999.999.999,99998 99.999.999.999,99998

Şu anki BankrCoin piyasa değeri $ 28,46M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BNKR arzı 100,00B olup, toplam arzı 99999999999.99998. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 28,46M.