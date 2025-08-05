Baolong the Enemy of Nailong (BAOLONG) Nedir?

Baolong is a chubby blue eggshell dragon with bright blue eyes and small wings who appears in the Nailong cartoon, exuding confidence with a mischievous and proud personality. The project is a token based off this character, with the inspiration of the project coming from the success of the Nailong token (ticker: NAILONG). The project team found the token sitting abandoned and decided to do a CTO.

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Baolong the Enemy of Nailong (BAOLONG) Kaynağı Resmi Websitesi

Baolong the Enemy of Nailong (BAOLONG) Token Ekonomisi

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