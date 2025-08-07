Base Memeindexer DTF Fiyatı (BDTF)
Base Memeindexer DTF (BDTF), şu anda 1,13 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. BDTF / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Base Memeindexer DTF / USD fiyat değişimi, $ +0,0377499.
Son 30 gün içerisinde, Base Memeindexer DTF / USD fiyat değişimi, $ +0,2206297880.
Son 60 gün içerisinde, Base Memeindexer DTF / USD fiyat değişimi, $ +0,2407365560.
Son 90 gün içerisinde, Base Memeindexer DTF / USD fiyat değişimi, $ +0,1998595690065721.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,0377499
|+%3,46
|30 Gün
|$ +0,2206297880
|+%19,52
|60 Gün
|$ +0,2407365560
|+%21,30
|90 Gün
|$ +0,1998595690065721
|+%21,49
En güncel Base Memeindexer DTF fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%0,16
+%3,46
-%10,45
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
A curated basket of MemeIndexer’s favorite meme coin communities with liquidity on Base. The strongest memecoin communities, all in one decentralized token folio, rebalanced for performance and expanding as top meme coins bridge liquidity. Memecoin communities can collaborate with MemeIndexer to increase their exposure if they meet the listing requirements. Apes are strong together. The minimum requirement to be listed in $BDTF is to have $50k liquidity on Base.
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|1 BDTF / VND
₫29.735,95
|1 BDTF / AUD
A$1,7289
|1 BDTF / GBP
￡0,8362
|1 BDTF / EUR
€0,9605
|1 BDTF / USD
$1,13
|1 BDTF / MYR
RM4,7686
|1 BDTF / TRY
₺45,9458
|1 BDTF / JPY
¥166,11
|1 BDTF / ARS
ARS$1.504,6515
|1 BDTF / RUB
₽90,3887
|1 BDTF / INR
₹99,1349
|1 BDTF / IDR
Rp18.524,5872
|1 BDTF / KRW
₩1.565,0952
|1 BDTF / PHP
₱64,7377
|1 BDTF / EGP
￡E.54,7372
|1 BDTF / BRL
R$6,1811
|1 BDTF / CAD
C$1,5481
|1 BDTF / BDT
৳137,5097
|1 BDTF / NGN
₦1.727,8265
|1 BDTF / UAH
₴47,008
|1 BDTF / VES
Bs142,38
|1 BDTF / CLP
$1.101,75
|1 BDTF / PKR
Rs319,2928
|1 BDTF / KZT
₸607,1942
|1 BDTF / THB
฿36,5442
|1 BDTF / TWD
NT$33,8209
|1 BDTF / AED
د.إ4,1471
|1 BDTF / CHF
Fr0,904
|1 BDTF / HKD
HK$8,8592
|1 BDTF / MAD
.د.م10,2604
|1 BDTF / MXN
$21,0632
|1 BDTF / PLN
zł4,1471
|1 BDTF / RON
лв4,9268
|1 BDTF / SEK
kr10,8706
|1 BDTF / BGN
лв1,8984
|1 BDTF / HUF
Ft386,3244
|1 BDTF / CZK
Kč23,843
|1 BDTF / KWD
د.ك0,34465
|1 BDTF / ILS
₪3,8646