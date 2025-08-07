Base Memeindexer DTF (BDTF) Nedir?

A curated basket of MemeIndexer’s favorite meme coin communities with liquidity on Base. The strongest memecoin communities, all in one decentralized token folio, rebalanced for performance and expanding as top meme coins bridge liquidity. Memecoin communities can collaborate with MemeIndexer to increase their exposure if they meet the listing requirements. Apes are strong together. The minimum requirement to be listed in $BDTF is to have $50k liquidity on Base.

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Base Memeindexer DTF (BDTF) Kaynağı Resmi Websitesi

Base Memeindexer DTF (BDTF) Token Ekonomisi

Base Memeindexer DTF (BDTF) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. BDTF tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!