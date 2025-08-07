STREET Hakkında Daha Fazla Bilgi

STREET Fiyat Bilgileri

STREET Resmi Websitesi

STREET Token Ekonomisi

STREET Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Base Street Logosu

Base Street Fiyatı (STREET)

Listelenmedi

Base Street (STREET) Canlı Fiyat Grafiği

--
----
%0,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Base Street (STREET) Fiyatı

Base Street (STREET), şu anda 0,00000125 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. STREET / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Base Street Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
--
Base Street 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki STREET / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, STREET fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında Base Street (STREET) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Base Street / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Base Street / USD fiyat değişimi, $ +0,0000005419.
Son 60 gün içerisinde, Base Street / USD fiyat değişimi, $ +0,0000006111.
Son 90 gün içerisinde, Base Street / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0--
30 Gün$ +0,0000005419+%43,35
60 Gün$ +0,0000006111+%48,89
90 Gün$ 0--

Base Street (STREET) Fiyat Analizi

En güncel Base Street fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00069679
$ 0,00069679$ 0,00069679

--

--

-%2,54

Base Street (STREET) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

0,00
0,00 0,00

Base Street (STREET) Nedir?

Founded by a team of veterans with a vision to build a fun and functional ecosystem, $STREET isn’t just a meme coin on Base, it's a foundation for memes and beyond. Our vision begins with establishing our DAO so you can be a part of the neighborhood and help shape Base Street into the ultimate playground

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Base Street (STREET) Kaynağı

Resmi Websitesi

Base Street (STREET) Token Ekonomisi

Base Street (STREET) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. STREET tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Base Street (STREET) Hakkında Diğer Sorular

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

STREET Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 STREET / VND
0,03289375
1 STREET / AUD
A$0,0000019125
1 STREET / GBP
0,000000925
1 STREET / EUR
0,0000010625
1 STREET / USD
$0,00000125
1 STREET / MYR
RM0,000005275
1 STREET / TRY
0,000050825
1 STREET / JPY
¥0,00018375
1 STREET / ARS
ARS$0,0016644375
1 STREET / RUB
0,0000999875
1 STREET / INR
0,0001096625
1 STREET / IDR
Rp0,0204918
1 STREET / KRW
0,0017313
1 STREET / PHP
0,0000716125
1 STREET / EGP
￡E.0,00006055
1 STREET / BRL
R$0,0000068375
1 STREET / CAD
C$0,0000017125
1 STREET / BDT
0,0001521125
1 STREET / NGN
0,0019113125
1 STREET / UAH
0,000052
1 STREET / VES
Bs0,0001575
1 STREET / CLP
$0,00121875
1 STREET / PKR
Rs0,0003532
1 STREET / KZT
0,000671675
1 STREET / THB
฿0,000040425
1 STREET / TWD
NT$0,0000374125
1 STREET / AED
د.إ0,0000045875
1 STREET / CHF
Fr0,000001
1 STREET / HKD
HK$0,0000098
1 STREET / MAD
.د.م0,00001135
1 STREET / MXN
$0,0000233
1 STREET / PLN
0,0000045875
1 STREET / RON
лв0,00000545
1 STREET / SEK
kr0,000012025
1 STREET / BGN
лв0,0000021
1 STREET / HUF
Ft0,00042735
1 STREET / CZK
0,000026375
1 STREET / KWD
د.ك0,00000038125
1 STREET / ILS
0,000004275