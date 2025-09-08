Baseball Thief (KAREN) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00009275 $ 0,00009275 $ 0,00009275 24 sa Düşük $ 0,00060156 $ 0,00060156 $ 0,00060156 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00009275$ 0,00009275 $ 0,00009275 24 sa Yüksek $ 0,00060156$ 0,00060156 $ 0,00060156 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00060156$ 0,00060156 $ 0,00060156 En Düşük Fiyat $ 0,00009278$ 0,00009278 $ 0,00009278 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%15,83 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%84,55 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Baseball Thief (KAREN) canlı fiyatı $0,00009265. KAREN, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00009275 ve en yüksek $ 0,00060156 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. KAREN için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00060156, en düşük fiyatı ise $ 0,00009278 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, KAREN son bir saatte -%15,83 değişim gösterdi, 24 saatte -%84,55 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Baseball Thief (KAREN) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 92,75K$ 92,75K $ 92,75K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 92,75K$ 92,75K $ 92,75K Dolaşım Arzı 999,99M 999,99M 999,99M Toplam Arz 999.988.092,128125 999.988.092,128125 999.988.092,128125

Şu anki Baseball Thief piyasa değeri $ 92,75K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki KAREN arzı 999,99M olup, toplam arzı 999988092.128125. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 92,75K.