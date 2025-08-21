$BOSHI Hakkında Daha Fazla Bilgi

$BOSHI Fiyat Bilgileri

$BOSHI Resmi Websitesi

$BOSHI Token Ekonomisi

$BOSHI Fiyat Tahmini

Based Boshi Logosu

Based Boshi Fiyatı ($BOSHI)

Listelenmedi

1 $BOSHI / USD Canlı Fiyatı:

--
----
%0,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
Based Boshi ($BOSHI) Canlı Fiyat Grafiği
Based Boshi ($BOSHI) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Düşük
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Yüksek

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

%0,00

%0,00

Based Boshi ($BOSHI) canlı fiyatı --. $BOSHI, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. $BOSHI için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, $BOSHI son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte -- ve son 7 günde %0,00 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Based Boshi ($BOSHI) Piyasa Bilgileri

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

$ 17,70K
$ 17,70K$ 17,70K

0,00
0,00 0,00

99.999.999.999,99998
99.999.999.999,99998 99.999.999.999,99998

Şu anki Based Boshi piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki $BOSHI arzı 0,00 olup, toplam arzı 99999999999.99998. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 17,70K.

Based Boshi ($BOSHI) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Based Boshi / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Based Boshi / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Based Boshi / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Based Boshi / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0--
30 Gün$ 0+%5,51
60 Gün$ 0+%57,45
90 Gün$ 0--

Based Boshi ($BOSHI) Nedir?

Based Satoshi ($BOSHI), the original godfather of the Bitcoin meme. Reimagined and rebuilt for Basechain. Enter BOSHI, a modern-day incarnation of Satoshi Nakamoto, whose creation of Bitcoin rocked the foundations of TradFi. But BOSHI isn't just about money – it's a symbol of hope for decentralized freedom, a fight against centralized control. As the world teeters on the edge of change, believers unite under $BOSHI, a vow to further build Satoshi's true vision on Base. With each transaction, they edge towards a future where power belongs not to a select few but to the decentralized masses. In BOSHI's saga, Satoshi's legacy lives on, guiding humanity to a new era of liberation.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Based Boshi ($BOSHI) Kaynağı

Resmi Websitesi

Based Boshi Fiyat Tahmini (USD)

Based Boshi ($BOSHI) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Based Boshi ($BOSHI) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Based Boshi için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Based Boshi fiyat tahminini hemen kontrol edin!

$BOSHI Varlığından Yerel Para Birimlerine

Based Boshi ($BOSHI) Token Ekonomisi

Based Boshi ($BOSHI) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. $BOSHI tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Based Boshi ($BOSHI) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Based Boshi ($BOSHI) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı $BOSHI fiyatı, 0 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
$BOSHI / USD güncel fiyatı nedir?
$BOSHI / USD güncel fiyatı $ 0. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Based Boshi varlığının piyasa değeri nedir?
$BOSHI piyasa değeri $ 0,00 USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki $BOSHI arzı nedir?
Dolaşımdaki $BOSHI arzı, 0,00 USD.
$BOSHI için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
$BOSHI, ATH fiyatı olan 0 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük $BOSHI fiyatı (ATL) nedir?
$BOSHI, ATL fiyatı olan 0 USD değerine düştü.
$BOSHI işlem hacmi nedir?
$BOSHI için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
$BOSHI bu yıl daha da yükselir mi?
$BOSHI piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için $BOSHI fiyat tahminine göz atın.
Based Boshi ($BOSHI) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
08-20 18:39:00Uzman Görüşleri
ABD SEC Başkanı: Sadece Birkaç Token Menkul Kıymet Tanımını Karşılıyor, Kripto Endüstrisi İçin Yeni Bir Dönem Başladı
08-20 09:25:00Sektör Haberleri
Kripto piyasası düşmeye devam ediyor, Ethereum 4.100 dolara, Bitcoin 113.000 doların altına geriledi
08-20 02:24:00Sektör Haberleri
Kripto piyasası genelinde düşüş yaşanıyor, son 24 saatte borsalarda 291 milyon dolarlık long pozisyonlar likide edildi
08-19 15:30:00Sektör Haberleri
Bitcoin sonrası piyasa geri çekilmesi, bu cuma Powell'ın konuşmasına odaklanın
08-19 03:40:00Para Birimi Politikası
ABD SEC Birden Fazla Kripto ETF Başvurusu Hakkındaki Kararını Erteliyor
08-18 17:40:00Sektör Haberleri
Altcoinler daha geniş piyasa geri çekilmesini takip ediyor, RAY 24 saatte %9'dan fazla düşüyor

