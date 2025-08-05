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Battle Buddy Token Fiyatı (BBTKN)

Listelenmedi

Battle Buddy Token (BBTKN) Canlı Fiyat Grafiği

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mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Battle Buddy Token (BBTKN) Fiyatı

Battle Buddy Token (BBTKN), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 1,82K USD piyasa değerine sahiptir. BBTKN / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Battle Buddy Token Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
--
Battle Buddy Token 24 saatlik fiyat değişimi
794,92M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Battle Buddy Token (BBTKN) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Battle Buddy Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Battle Buddy Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Battle Buddy Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Battle Buddy Token / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0--
30 Gün$ 0+%21,67
60 Gün$ 0-%3,50
90 Gün$ 0--

Battle Buddy Token (BBTKN) Fiyat Analizi

En güncel Battle Buddy Token fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0
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-%20,83

Battle Buddy Token (BBTKN) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 1,82K
$ 1,82K$ 1,82K

--
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794,92M
794,92M 794,92M

Battle Buddy Token (BBTKN) Nedir?

Battle Buddy Token (BBTKN) is a cryptocurrency built on the Solana blockchain designed to support veterans and first responders through a transparent, community-driven donation system. It uses a structured tokenomics model with a total supply of 1 billion tokens, dedicating 15% directly to veteran and first responder groups. The project leverages Solana’s high throughput and low fees for secure, cost-effective transactions and decentralized governance, with periodic community votes on fund allocation. BBTKN is structured for long-term sustainability, with plans to transition to a nonprofit organization by 2027 to ensure regulated management is carried out past 2039 and possibly farther.

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Battle Buddy Token (BBTKN) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Battle Buddy Token (BBTKN) Token Ekonomisi

Battle Buddy Token (BBTKN) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. BBTKN tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

BBTKN Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 BBTKN / VND
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1 BBTKN / AUD
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1 BBTKN / GBP
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1 BBTKN / EUR
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1 BBTKN / USD
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1 BBTKN / MYR
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1 BBTKN / TRY
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1 BBTKN / JPY
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1 BBTKN / ARS
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1 BBTKN / RUB
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1 BBTKN / IDR
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1 BBTKN / PHP
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1 BBTKN / EGP
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1 BBTKN / BRL
R$--
1 BBTKN / CAD
C$--
1 BBTKN / BDT
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1 BBTKN / NGN
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1 BBTKN / UAH
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1 BBTKN / VES
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1 BBTKN / CLP
$--
1 BBTKN / PKR
Rs--
1 BBTKN / KZT
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1 BBTKN / THB
฿--
1 BBTKN / TWD
NT$--
1 BBTKN / AED
د.إ--
1 BBTKN / CHF
Fr--
1 BBTKN / HKD
HK$--
1 BBTKN / MAD
.د.م--
1 BBTKN / MXN
$--
1 BBTKN / PLN
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1 BBTKN / RON
лв--
1 BBTKN / SEK
kr--
1 BBTKN / BGN
лв--
1 BBTKN / HUF
Ft--
1 BBTKN / CZK
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1 BBTKN / KWD
د.ك--
1 BBTKN / ILS
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