bDollar (BDO) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00438598 $ 0,00438598 $ 0,00438598 24 sa Düşük $ 0,00451634 $ 0,00451634 $ 0,00451634 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00438598$ 0,00438598 $ 0,00438598 24 sa Yüksek $ 0,00451634$ 0,00451634 $ 0,00451634 Tüm Zamanların En Yükseği $ 14,7$ 14,7 $ 14,7 En Düşük Fiyat $ 0,0037286$ 0,0037286 $ 0,0037286 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,09 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%1,36 Fiyat Değişimi (7 G) -%5,56 Fiyat Değişimi (7 G) -%5,56

bDollar (BDO) canlı fiyatı $0,00443782. BDO, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00438598 ve en yüksek $ 0,00451634 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. BDO için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 14,7, en düşük fiyatı ise $ 0,0037286 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, BDO son bir saatte +%0,09 değişim gösterdi, 24 saatte -%1,36 ve son 7 günde -%5,56 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

bDollar (BDO) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 932,18$ 932,18 $ 932,18 Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 210.001,0 210.001,0 210.001,0

Şu anki bDollar piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BDO arzı 0,00 olup, toplam arzı 210001.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 932,18.