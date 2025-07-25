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BDTCOIN Fiyatı (BDTC)

BDTCOIN (BDTC) Canlı Fiyat Grafiği

$62,46
$62,46$62,46
-%0,401D
USD

Bugünkü BDTCOIN (BDTC) Fiyatı

BDTCOIN (BDTC), şu anda 62,46 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. BDTC / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

BDTCOIN Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%0,42
BDTCOIN 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında BDTCOIN (BDTC) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, BDTCOIN / USD fiyat değişimi, $ -0,26422991793289.
Son 30 gün içerisinde, BDTCOIN / USD fiyat değişimi, $ +28,1206849860.
Son 60 gün içerisinde, BDTCOIN / USD fiyat değişimi, $ -34,6094732520.
Son 90 gün içerisinde, BDTCOIN / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,26422991793289-%0,42
30 Gün$ +28,1206849860+%45,02
60 Gün$ -34,6094732520-%55,41
90 Gün$ 0--

BDTCOIN (BDTC) Fiyat Analizi

En güncel BDTCOIN fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 61,7
$ 61,7$ 61,7

$ 63,05
$ 63,05$ 63,05

$ 141,53
$ 141,53$ 141,53

+%0,31

-%0,42

-%1,67

BDTCOIN (BDTC) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

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0,00
0,00 0,00

BDTCOIN (BDTC) Nedir?

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BDTCOIN (BDTC) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

BDTCOIN (BDTC) Token Ekonomisi

BDTCOIN (BDTC) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. BDTC tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

BDTC Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 BDTC / VND
1.643.634,9
1 BDTC / AUD
A$94,3146
1 BDTC / GBP
46,2204
1 BDTC / EUR
53,091
1 BDTC / USD
$62,46
1 BDTC / MYR
RM262,9566
1 BDTC / TRY
2.531,5038
1 BDTC / JPY
¥9.181,62
1 BDTC / ARS
ARS$79.465,3596
1 BDTC / RUB
4.964,9454
1 BDTC / INR
5.404,0392
1 BDTC / IDR
Rp1.023.934,2624
1 BDTC / KRW
86.033,0286
1 BDTC / PHP
3.552,1002
1 BDTC / EGP
￡E.3.063,663
1 BDTC / BRL
R$344,7792
1 BDTC / CAD
C$84,9456
1 BDTC / BDT
7.631,3628
1 BDTC / NGN
95.358,3066
1 BDTC / UAH
2.608,3296
1 BDTC / VES
Bs7.495,2
1 BDTC / CLP
$59.337
1 BDTC / PKR
Rs17.739,2646
1 BDTC / KZT
33.890,1714
1 BDTC / THB
฿2.019,3318
1 BDTC / TWD
NT$1.838,1978
1 BDTC / AED
د.إ229,2282
1 BDTC / CHF
Fr49,3434
1 BDTC / HKD
HK$489,6864
1 BDTC / MAD
.د.م560,2662
1 BDTC / MXN
$1.158,633
1 BDTC / PLN
226,1052
1 BDTC / RON
лв269,2026
1 BDTC / SEK
kr595,8684
1 BDTC / BGN
лв103,6836
1 BDTC / HUF
Ft21.115,2276
1 BDTC / CZK
1.305,414
1 BDTC / KWD
د.ك19,0503
1 BDTC / ILS
208,6164