BEAT Hakkında Daha Fazla Bilgi

BEAT Fiyat Bilgileri

BEAT Whitepaper

BEAT Resmi Websitesi

BEAT Token Ekonomisi

BEAT Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Beat Matchmaker Logosu

Beat Matchmaker Fiyatı (BEAT)

Listelenmedi

Beat Matchmaker (BEAT) Canlı Fiyat Grafiği

$0,0009301
$0,0009301$0,0009301
+%13,501D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Beat Matchmaker (BEAT) Fiyatı

Beat Matchmaker (BEAT), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 92,89K USD piyasa değerine sahiptir. BEAT / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Beat Matchmaker Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%13,52
Beat Matchmaker 24 saatlik fiyat değişimi
100,00M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki BEAT / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, BEAT fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında Beat Matchmaker (BEAT) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Beat Matchmaker / USD fiyat değişimi, $ +0,00011074.
Son 30 gün içerisinde, Beat Matchmaker / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Beat Matchmaker / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Beat Matchmaker / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00011074+%13,52
30 Gün$ 0-%29,19
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Beat Matchmaker (BEAT) Fiyat Analizi

En güncel Beat Matchmaker fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00136474
$ 0,00136474$ 0,00136474

+%2,24

+%13,52

-%9,77

Beat Matchmaker (BEAT) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 92,89K
$ 92,89K$ 92,89K

--
----

100,00M
100,00M 100,00M

Beat Matchmaker (BEAT) Nedir?

$BEAT isn't just a token; it's a movement. Every transaction fuels the development of cutting-edge tools and platforms that uplift emerging music talent, streamline music distribution, and bring creators closer to their audiences. By supporting $BEAT, you're directly shaping the future of music, fostering innovation, and giving a voice to the next generation of talent. Together, we're redefining how music is created, shared, and experienced.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Beat Matchmaker (BEAT) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Beat Matchmaker (BEAT) Token Ekonomisi

Beat Matchmaker (BEAT) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. BEAT tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Beat Matchmaker (BEAT) Hakkında Diğer Sorular

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

BEAT Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 BEAT / VND
--
1 BEAT / AUD
A$--
1 BEAT / GBP
--
1 BEAT / EUR
--
1 BEAT / USD
$--
1 BEAT / MYR
RM--
1 BEAT / TRY
--
1 BEAT / JPY
¥--
1 BEAT / ARS
ARS$--
1 BEAT / RUB
--
1 BEAT / INR
--
1 BEAT / IDR
Rp--
1 BEAT / KRW
--
1 BEAT / PHP
--
1 BEAT / EGP
￡E.--
1 BEAT / BRL
R$--
1 BEAT / CAD
C$--
1 BEAT / BDT
--
1 BEAT / NGN
--
1 BEAT / UAH
--
1 BEAT / VES
Bs--
1 BEAT / CLP
$--
1 BEAT / PKR
Rs--
1 BEAT / KZT
--
1 BEAT / THB
฿--
1 BEAT / TWD
NT$--
1 BEAT / AED
د.إ--
1 BEAT / CHF
Fr--
1 BEAT / HKD
HK$--
1 BEAT / MAD
.د.م--
1 BEAT / MXN
$--
1 BEAT / PLN
--
1 BEAT / RON
лв--
1 BEAT / SEK
kr--
1 BEAT / BGN
лв--
1 BEAT / HUF
Ft--
1 BEAT / CZK
--
1 BEAT / KWD
د.ك--
1 BEAT / ILS
--