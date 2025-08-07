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Beefy Escrowed FTM Fiyatı (BEFTM)

Listelenmedi

Beefy Escrowed FTM (BEFTM) Canlı Fiyat Grafiği

$0,281543
$0,281543$0,281543
+%1,301D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Beefy Escrowed FTM (BEFTM) Fiyatı

Beefy Escrowed FTM (BEFTM), şu anda 0,281543 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. BEFTM / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Beefy Escrowed FTM Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%1,37
Beefy Escrowed FTM 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Beefy Escrowed FTM (BEFTM) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Beefy Escrowed FTM / USD fiyat değişimi, $ +0,00381595.
Son 30 gün içerisinde, Beefy Escrowed FTM / USD fiyat değişimi, $ -0,0304927680.
Son 60 gün içerisinde, Beefy Escrowed FTM / USD fiyat değişimi, $ -0,0740856473.
Son 90 gün içerisinde, Beefy Escrowed FTM / USD fiyat değişimi, $ -0,257316526881447.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00381595+%1,37
30 Gün$ -0,0304927680-%10,83
60 Gün$ -0,0740856473-%26,31
90 Gün$ -0,257316526881447-%47,75

Beefy Escrowed FTM (BEFTM) Fiyat Analizi

En güncel Beefy Escrowed FTM fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,264961
$ 0,264961$ 0,264961

$ 0,281243
$ 0,281243$ 0,281243

$ 1,62
$ 1,62$ 1,62

+%0,57

+%1,37

-%4,86

Beefy Escrowed FTM (BEFTM) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

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0,00
0,00 0,00

Beefy Escrowed FTM (BEFTM) Nedir?

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Beefy Escrowed FTM (BEFTM) Kaynağı

Resmi Websitesi

Beefy Escrowed FTM (BEFTM) Token Ekonomisi

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BEFTM Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 BEFTM / VND
7.408,804045
1 BEFTM / AUD
A$0,43076079
1 BEFTM / GBP
0,20834182
1 BEFTM / EUR
0,23931155
1 BEFTM / USD
$0,281543
1 BEFTM / MYR
RM1,18811146
1 BEFTM / TRY
11,44472295
1 BEFTM / JPY
¥41,386821
1 BEFTM / ARS
ARS$374,88858165
1 BEFTM / RUB
22,52344
1 BEFTM / INR
24,69695196
1 BEFTM / IDR
Rp4.615,45827792
1 BEFTM / KRW
389,94831672
1 BEFTM / PHP
16,1324139
1 BEFTM / EGP
￡E.13,63794292
1 BEFTM / BRL
R$1,54004021
1 BEFTM / CAD
C$0,38571391
1 BEFTM / BDT
34,26096767
1 BEFTM / NGN
430,49332415
1 BEFTM / UAH
11,7121888
1 BEFTM / VES
Bs35,474418
1 BEFTM / CLP
$274,785968
1 BEFTM / PKR
Rs79,55279008
1 BEFTM / KZT
151,28431562
1 BEFTM / THB
฿9,10510062
1 BEFTM / TWD
NT$8,42376656
1 BEFTM / AED
د.إ1,03326281
1 BEFTM / CHF
Fr0,2252344
1 BEFTM / HKD
HK$2,20729712
1 BEFTM / MAD
.د.م2,55641044
1 BEFTM / MXN
$5,24514609
1 BEFTM / PLN
1,03326281
1 BEFTM / RON
лв1,22752748
1 BEFTM / SEK
kr2,70562823
1 BEFTM / BGN
лв0,47299224
1 BEFTM / HUF
Ft96,25392084
1 BEFTM / CZK
5,93774187
1 BEFTM / KWD
د.ك0,085870615
1 BEFTM / ILS
0,96287706