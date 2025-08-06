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Beradrome Fiyatı (BERO)

Listelenmedi

Beradrome (BERO) Canlı Fiyat Grafiği

$1,25
$1,25$1,25
-%1,101D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Beradrome (BERO) Fiyatı

Beradrome (BERO), şu anda 1,25 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. BERO / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Beradrome Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%1,15
Beradrome 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Beradrome (BERO) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Beradrome / USD fiyat değişimi, $ -0,014652288966972.
Son 30 gün içerisinde, Beradrome / USD fiyat değişimi, $ -0,2068295000.
Son 60 gün içerisinde, Beradrome / USD fiyat değişimi, $ -0,2068295000.
Son 90 gün içerisinde, Beradrome / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,014652288966972-%1,15
30 Gün$ -0,2068295000-%16,54
60 Gün$ -0,2068295000-%16,54
90 Gün$ 0--

Beradrome (BERO) Fiyat Analizi

En güncel Beradrome fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 1,23
$ 1,23$ 1,23

$ 1,3
$ 1,3$ 1,3

$ 3,09
$ 3,09$ 3,09

-%1,28

-%1,15

-%16,54

Beradrome (BERO) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

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0,00
0,00 0,00

Beradrome (BERO) Nedir?

Beradrome is Berachain’s native restaking & liquidity marketplace, enabling ecosystem projects to build deeper liquidity for less, liquidation free HONEY loans and a flywheel boosted by its Berachain validator set. The platform introduces an innovative token structure, encompassing BERO, hiBERO, and oBERO tokens, each presenting users with diverse advantages and motivations. The supply of BERO tokens is algorithmically controlled via a bonding curve mechanism, ensuring a stable foundation for BERO tokens while providing liquidity at market-driven rates.

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Beradrome (BERO) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Beradrome (BERO) Token Ekonomisi

Beradrome (BERO) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. BERO tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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BERO Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 BERO / VND
32.893,75
1 BERO / AUD
A$1,925
1 BERO / GBP
0,9375
1 BERO / EUR
1,075
1 BERO / USD
$1,25
1 BERO / MYR
RM5,2875
1 BERO / TRY
50,8375
1 BERO / JPY
¥183,75
1 BERO / ARS
ARS$1.673,35
1 BERO / RUB
100,175
1 BERO / INR
109,5625
1 BERO / IDR
Rp20.491,8
1 BERO / KRW
1.738,525
1 BERO / PHP
71,85
1 BERO / EGP
￡E.60,55
1 BERO / BRL
R$6,875
1 BERO / CAD
C$1,7125
1 BERO / BDT
152,4375
1 BERO / NGN
1.911,3125
1 BERO / UAH
52,125
1 BERO / VES
Bs157,5
1 BERO / CLP
$1.207,5
1 BERO / PKR
Rs354,1
1 BERO / KZT
672,4
1 BERO / THB
฿40,475
1 BERO / TWD
NT$37,45
1 BERO / AED
د.إ4,5875
1 BERO / CHF
Fr1
1 BERO / HKD
HK$9,8
1 BERO / MAD
.د.م11,375
1 BERO / MXN
$23,3875
1 BERO / PLN
4,6125
1 BERO / RON
лв5,475
1 BERO / SEK
kr12,0875
1 BERO / BGN
лв2,1
1 BERO / HUF
Ft430,1375
1 BERO / CZK
26,5375
1 BERO / KWD
د.ك0,38125
1 BERO / ILS
4,3125