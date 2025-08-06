Beradrome (BERO) Nedir?

Beradrome is Berachain’s native restaking & liquidity marketplace, enabling ecosystem projects to build deeper liquidity for less, liquidation free HONEY loans and a flywheel boosted by its Berachain validator set. The platform introduces an innovative token structure, encompassing BERO, hiBERO, and oBERO tokens, each presenting users with diverse advantages and motivations. The supply of BERO tokens is algorithmically controlled via a bonding curve mechanism, ensuring a stable foundation for BERO tokens while providing liquidity at market-driven rates.

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Beradrome (BERO) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Beradrome (BERO) Token Ekonomisi

Beradrome (BERO) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. BERO tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!