Biceps (BICS) Nedir?

Biceps token is a decentralized and deflationary cryptocurrency that rewards its holders with Bitcoin. Every transaction of $BICS triggers a burn of % of the amount, reducing the total supply and increasing its scarcity. Additionally, % of every transaction is redistributed to all $BICS holders in Bitcoin, creating a passive income stream for them. Biceps is so called "The easy Bitcoin miner"

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Biceps (BICS) Kaynağı Resmi Websitesi

Biceps (BICS) Token Ekonomisi

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