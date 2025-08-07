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Bifrost Voucher ASTR Fiyatı (VASTR)

Listelenmedi

Bifrost Voucher ASTR (VASTR) Canlı Fiyat Grafiği

$0,0295462
$0,0295462$0,0295462
+%1,201D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Bifrost Voucher ASTR (VASTR) Fiyatı

Bifrost Voucher ASTR (VASTR), şu anda 0,02954449 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. VASTR / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Bifrost Voucher ASTR Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%1,29
Bifrost Voucher ASTR 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Bifrost Voucher ASTR (VASTR) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Bifrost Voucher ASTR / USD fiyat değişimi, $ +0,0003764.
Son 30 gün içerisinde, Bifrost Voucher ASTR / USD fiyat değişimi, $ +0,0021749501.
Son 60 gün içerisinde, Bifrost Voucher ASTR / USD fiyat değişimi, $ -0,0040862659.
Son 90 gün içerisinde, Bifrost Voucher ASTR / USD fiyat değişimi, $ -0,00649882201236566.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,0003764+%1,29
30 Gün$ +0,0021749501+%7,36
60 Gün$ -0,0040862659-%13,83
90 Gün$ -0,00649882201236566-%18,03

Bifrost Voucher ASTR (VASTR) Fiyat Analizi

En güncel Bifrost Voucher ASTR fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,02871161
$ 0,02871161$ 0,02871161

$ 0,02980229
$ 0,02980229$ 0,02980229

$ 0,156427
$ 0,156427$ 0,156427

-%0,86

+%1,29

-%3,52

Bifrost Voucher ASTR (VASTR) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

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0,00
0,00 0,00

Bifrost Voucher ASTR (VASTR) Nedir?

vASTR is a liquid staking token for ASTR, minted via Bifrost.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Bifrost Voucher ASTR (VASTR) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Bifrost Voucher ASTR (VASTR) Token Ekonomisi

Bifrost Voucher ASTR (VASTR) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. VASTR tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

VASTR Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 VASTR / VND
777,46325435
1 VASTR / AUD
A$0,0452030697
1 VASTR / GBP
0,0218629226
1 VASTR / EUR
0,0251128165
1 VASTR / USD
$0,02954449
1 VASTR / MYR
RM0,1246777478
1 VASTR / TRY
1,2009835185
1 VASTR / JPY
¥4,34304003
1 VASTR / ARS
ARS$39,3399656595
1 VASTR / RUB
2,3635592
1 VASTR / INR
2,5916426628
1 VASTR / IDR
Rp484,3358241456
1 VASTR / KRW
40,9203004296
1 VASTR / PHP
1,692899277
1 VASTR / EGP
￡E.1,4311350956
1 VASTR / BRL
R$0,1616083603
1 VASTR / CAD
C$0,0404759513
1 VASTR / BDT
3,5952689881
1 VASTR / NGN
45,1750024345
1 VASTR / UAH
1,229050784
1 VASTR / VES
Bs3,72260574
1 VASTR / CLP
$28,83542224
1 VASTR / PKR
Rs8,3480910944
1 VASTR / KZT
15,8754362566
1 VASTR / THB
฿0,9554688066
1 VASTR / TWD
NT$0,8839711408
1 VASTR / AED
د.إ0,1084282783
1 VASTR / CHF
Fr0,023635592
1 VASTR / HKD
HK$0,2316288016
1 VASTR / MAD
.د.م0,2682639692
1 VASTR / MXN
$0,5504138487
1 VASTR / PLN
0,1084282783
1 VASTR / RON
лв0,1288139764
1 VASTR / SEK
kr0,2839225489
1 VASTR / BGN
лв0,0496347432
1 VASTR / HUF
Ft10,1006702412
1 VASTR / CZK
0,6230932941
1 VASTR / KWD
د.ك0,00901106945
1 VASTR / ILS
0,1010421558