BiJiRi (BJR) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,01183588 $ 0,01183588 $ 0,01183588 24 sa Düşük $ 0,01220387 $ 0,01220387 $ 0,01220387 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,01183588$ 0,01183588 $ 0,01183588 24 sa Yüksek $ 0,01220387$ 0,01220387 $ 0,01220387 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,066318$ 0,066318 $ 0,066318 En Düşük Fiyat $ 0,00847913$ 0,00847913 $ 0,00847913 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,10 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%1,90 Fiyat Değişimi (7 G) -%1,18 Fiyat Değişimi (7 G) -%1,18

BiJiRi (BJR) canlı fiyatı $0,01217386. BJR, son 24 saat içinde en düşük $ 0,01183588 ve en yüksek $ 0,01220387 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. BJR için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,066318, en düşük fiyatı ise $ 0,00847913 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, BJR son bir saatte +%0,10 değişim gösterdi, 24 saatte +%1,90 ve son 7 günde -%1,18 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

BiJiRi (BJR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 41,46M$ 41,46M $ 41,46M Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 3.400.000.000,0 3.400.000.000,0 3.400.000.000,0

Şu anki BiJiRi piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BJR arzı 0,00 olup, toplam arzı 3400000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 41,46M.