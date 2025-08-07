Billy Bets by Virtuals Fiyatı ($BILLY)
Billy Bets by Virtuals ($BILLY), şu anda 0,00462676 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. $BILLY / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MEXC'deki $BILLY / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, $BILLY fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Billy Bets by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ +0,00018515.
Son 30 gün içerisinde, Billy Bets by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Billy Bets by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Billy Bets by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,00018515
|+%4,17
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Billy Bets by Virtuals fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%2,06
+%4,17
-%26,14
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Billy Bets is an autonomous AI agent designed to revolutionize the sports betting experience. By integrating SportsTensor intelligence, Sportsdata.io data and tracking and analyzing the behavior of top-performing bettors, Billy delivers accurate and data-driven betting recommendations, serving as an invaluable resource for bettors, providing insights into critical facts and trends tailored to the games they care about. With its advanced analytics and real-time updates, Billy not only empowers users to make more informed decisions in the competitive world of sports betting but also autonomously places these bets itself via on-chain betting sites. Billy is poised to become the most influential sports bettor of all time. Billy is on 24/7, continually improving it's edge, and interacting with its fans online, providing them actionable information that can help them make more informed bets.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Billy Bets by Virtuals ($BILLY) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. $BILLY tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 $BILLY / VND
₫121,7531894
|1 $BILLY / AUD
A$0,0070789428
|1 $BILLY / GBP
￡0,0034238024
|1 $BILLY / EUR
€0,003932746
|1 $BILLY / USD
$0,00462676
|1 $BILLY / MYR
RM0,0195249272
|1 $BILLY / TRY
₺0,1881240616
|1 $BILLY / JPY
¥0,68013372
|1 $BILLY / ARS
ARS$6,160762278
|1 $BILLY / RUB
₽0,3700945324
|1 $BILLY / INR
₹0,4059056548
|1 $BILLY / IDR
Rp75,8485124544
|1 $BILLY / KRW
₩6,4082476704
|1 $BILLY / PHP
₱0,2650670804
|1 $BILLY / EGP
￡E.0,2241202544
|1 $BILLY / BRL
R$0,0253083772
|1 $BILLY / CAD
C$0,0063386612
|1 $BILLY / BDT
৳0,5630304244
|1 $BILLY / NGN
₦7,074547378
|1 $BILLY / UAH
₴0,192473216
|1 $BILLY / VES
Bs0,58297176
|1 $BILLY / CLP
$4,511091
|1 $BILLY / PKR
Rs1,3073373056
|1 $BILLY / KZT
₸2,4861432184
|1 $BILLY / THB
฿0,1496294184
|1 $BILLY / TWD
NT$0,1384789268
|1 $BILLY / AED
د.إ0,0169802092
|1 $BILLY / CHF
Fr0,003701408
|1 $BILLY / HKD
HK$0,0362737984
|1 $BILLY / MAD
.د.م0,0420109808
|1 $BILLY / MXN
$0,0862428064
|1 $BILLY / PLN
zł0,0169802092
|1 $BILLY / RON
лв0,0201726736
|1 $BILLY / SEK
kr0,0445094312
|1 $BILLY / BGN
лв0,0077729568
|1 $BILLY / HUF
Ft1,5817967088
|1 $BILLY / CZK
Kč0,097624636
|1 $BILLY / KWD
د.ك0,0014111618
|1 $BILLY / ILS
₪0,0158235192