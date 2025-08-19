BETH Hakkında Daha Fazla Bilgi

Binance ETH staking Logosu

Binance ETH staking Fiyatı (BETH)

Listelenmedi

1 BETH / USD Canlı Fiyatı:

$4,568.83
$4,568.83$4,568.83
-0.30%1D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
Binance ETH staking (BETH) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-19 15:26:43 (UTC+8)

Binance ETH staking (BETH) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 4,531.21
$ 4,531.21$ 4,531.21
24 sa Düşük
$ 4,700.43
$ 4,700.43$ 4,700.43
24 sa Yüksek

$ 4,531.21
$ 4,531.21$ 4,531.21

$ 4,700.43
$ 4,700.43$ 4,700.43

$ 5,119.57
$ 5,119.57$ 5,119.57

$ 849.12
$ 849.12$ 849.12

+0.04%

-0.30%

-0.37%

-0.37%

Binance ETH staking (BETH) canlı fiyatı $4,568.83. BETH, son 24 saat içinde en düşük $ 4,531.21 ve en yüksek $ 4,700.43 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. BETH için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 5,119.57, en düşük fiyatı ise $ 849.12 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, BETH son bir saatte +0.04% değişim gösterdi, 24 saatte -0.30% ve son 7 günde -0.37% değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Binance ETH staking (BETH) Piyasa Bilgileri

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 20.28M
$ 20.28M$ 20.28M

0.00
0.00 0.00

4,438.699
4,438.699 4,438.699

Şu anki Binance ETH staking piyasa değeri $ 0.00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BETH arzı 0.00 olup, toplam arzı 4438.699. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 20.28M.

Binance ETH staking (BETH) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Binance ETH staking / USD fiyat değişimi, $ -13.785340952571.
Son 30 gün içerisinde, Binance ETH staking / USD fiyat değişimi, $ +802.5826081840.
Son 60 gün içerisinde, Binance ETH staking / USD fiyat değişimi, $ +3,051.4991697330.
Son 90 gün içerisinde, Binance ETH staking / USD fiyat değişimi, $ +1,848.661672304175.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -13.785340952571-0.30%
30 Gün$ +802.5826081840+17.57%
60 Gün$ +3,051.4991697330+66.79%
90 Gün$ +1,848.661672304175+67.96%

Binance ETH staking (BETH) Nedir?

BETH is a tokenized asset representing Binance user's staked ETH at a 1:1 ratio, with Binance distributing staking benefits in the form of BETH on a daily basis. During the lock-up period, which may take 2 years or even longer, users will not be able to redeem their ETH. As such, Binance have launched the BETH/ETH trading pair as our solution to this liquidity problem. When ETH 2.0 goes live, users will be able to swap their ETH back based on their BETH holdings.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Binance ETH staking (BETH) Kaynağı

Resmi Websitesi

Binance ETH staking Fiyat Tahmini (USD)

Binance ETH staking (BETH) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Binance ETH staking (BETH) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Binance ETH staking için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Binance ETH staking fiyat tahminini hemen kontrol edin!

BETH Varlığından Yerel Para Birimlerine

Binance ETH staking (BETH) Token Ekonomisi

Binance ETH staking (BETH) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. BETH tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Binance ETH staking (BETH) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Binance ETH staking (BETH) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı BETH fiyatı, 4,568.83 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
BETH / USD güncel fiyatı nedir?
BETH / USD güncel fiyatı $ 4,568.83. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Binance ETH staking varlığının piyasa değeri nedir?
BETH piyasa değeri $ 0.00 USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki BETH arzı nedir?
Dolaşımdaki BETH arzı, 0.00 USD.
BETH için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
BETH, ATH fiyatı olan 5,119.57 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük BETH fiyatı (ATL) nedir?
BETH, ATL fiyatı olan 849.12 USD değerine düştü.
BETH işlem hacmi nedir?
BETH için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
BETH bu yıl daha da yükselir mi?
BETH piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için BETH fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-19 15:26:43 (UTC+8)

