Binance ETH staking (BETH) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 4,531.21 $ 4,531.21 $ 4,531.21 24 sa Düşük $ 4,700.43 $ 4,700.43 $ 4,700.43 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 4,531.21$ 4,531.21 $ 4,531.21 24 sa Yüksek $ 4,700.43$ 4,700.43 $ 4,700.43 Tüm Zamanların En Yükseği $ 5,119.57$ 5,119.57 $ 5,119.57 En Düşük Fiyat $ 849.12$ 849.12 $ 849.12 Fiyat Değişimi (1 Sa) +0.04% Fiyat Değişimi (1 Gün) -0.30% Fiyat Değişimi (7 G) -0.37% Fiyat Değişimi (7 G) -0.37%

Binance ETH staking (BETH) canlı fiyatı $4,568.83. BETH, son 24 saat içinde en düşük $ 4,531.21 ve en yüksek $ 4,700.43 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. BETH için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 5,119.57, en düşük fiyatı ise $ 849.12 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, BETH son bir saatte +0.04% değişim gösterdi, 24 saatte -0.30% ve son 7 günde -0.37% değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Binance ETH staking (BETH) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 20.28M$ 20.28M $ 20.28M Dolaşım Arzı 0.00 0.00 0.00 Toplam Arz 4,438.699 4,438.699 4,438.699

Şu anki Binance ETH staking piyasa değeri $ 0.00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BETH arzı 0.00 olup, toplam arzı 4438.699. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 20.28M.