BinaryDAO (BYTE) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,076918 $ 0,076918 $ 0,076918 24 sa Düşük $ 0,076926 $ 0,076926 $ 0,076926 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,076918$ 0,076918 $ 0,076918 24 sa Yüksek $ 0,076926$ 0,076926 $ 0,076926 Tüm Zamanların En Yükseği $ 3,81$ 3,81 $ 3,81 En Düşük Fiyat $ 0,073174$ 0,073174 $ 0,073174 Fiyat Değişimi (1 Sa) -- Fiyat Değişimi (1 Gün) -%0,00 Fiyat Değişimi (7 G) -%0,00 Fiyat Değişimi (7 G) -%0,00

BinaryDAO (BYTE) canlı fiyatı $0,076918. BYTE, son 24 saat içinde en düşük $ 0,076918 ve en yüksek $ 0,076926 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. BYTE için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 3,81, en düşük fiyatı ise $ 0,073174 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, BYTE son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte -%0,00 ve son 7 günde -%0,00 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

BinaryDAO (BYTE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 246,34K$ 246,34K $ 246,34K Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 3.202.616,0 3.202.616,0 3.202.616,0

Şu anki BinaryDAO piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BYTE arzı 0,00 olup, toplam arzı 3202616.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 246,34K.