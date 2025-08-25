BinaryX (BNX) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 3,66 $ 3,66 $ 3,66 24 sa Düşük $ 3,82 $ 3,82 $ 3,82 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 3,66$ 3,66 $ 3,66 24 sa Yüksek $ 3,82$ 3,82 $ 3,82 Tüm Zamanların En Yükseği $ 7,13$ 7,13 $ 7,13 En Düşük Fiyat $ 0,147112$ 0,147112 $ 0,147112 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,89 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%2,68 Fiyat Değişimi (7 G) -%3,63 Fiyat Değişimi (7 G) -%3,63

BinaryX (BNX) canlı fiyatı $3,72. BNX, son 24 saat içinde en düşük $ 3,66 ve en yüksek $ 3,82 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. BNX için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 7,13, en düşük fiyatı ise $ 0,147112 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, BNX son bir saatte -%0,89 değişim gösterdi, 24 saatte -%2,68 ve son 7 günde -%3,63 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

BinaryX (BNX) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 931,48M$ 931,48M $ 931,48M Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 247.936.469,298964 247.936.469,298964 247.936.469,298964

Şu anki BinaryX piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BNX arzı 0,00 olup, toplam arzı 247936469.298964. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 931,48M.