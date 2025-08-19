Bincentive (BCNT) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0.00104298 $ 0.00104298 $ 0.00104298 24 sa Düşük $ 0.00108246 $ 0.00108246 $ 0.00108246 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0.00104298$ 0.00104298 $ 0.00104298 24 sa Yüksek $ 0.00108246$ 0.00108246 $ 0.00108246 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0.164582$ 0.164582 $ 0.164582 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) +0.22% Fiyat Değişimi (1 Gün) -0.32% Fiyat Değişimi (7 G) -5.76% Fiyat Değişimi (7 G) -5.76%

Bincentive (BCNT) canlı fiyatı $0.00105262. BCNT, son 24 saat içinde en düşük $ 0.00104298 ve en yüksek $ 0.00108246 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. BCNT için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0.164582, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, BCNT son bir saatte +0.22% değişim gösterdi, 24 saatte -0.32% ve son 7 günde -5.76% değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Bincentive (BCNT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1.05M$ 1.05M $ 1.05M Dolaşım Arzı 0.00 0.00 0.00 Toplam Arz 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Şu anki Bincentive piyasa değeri $ 0.00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BCNT arzı 0.00 olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1.05M.