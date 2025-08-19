Binemon (BIN) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00011902 $ 0,00011902 $ 0,00011902 24 sa Düşük $ 0,0002781 $ 0,0002781 $ 0,0002781 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00011902$ 0,00011902 $ 0,00011902 24 sa Yüksek $ 0,0002781$ 0,0002781 $ 0,0002781 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,0469399$ 0,0469399 $ 0,0469399 En Düşük Fiyat $ 0,00011695$ 0,00011695 $ 0,00011695 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%57,19 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%53,97 Fiyat Değişimi (7 G) -%52,52 Fiyat Değişimi (7 G) -%52,52

Binemon (BIN) canlı fiyatı $0,00011903. BIN, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00011902 ve en yüksek $ 0,0002781 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. BIN için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,0469399, en düşük fiyatı ise $ 0,00011695 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, BIN son bir saatte -%57,19 değişim gösterdi, 24 saatte -%53,97 ve son 7 günde -%52,52 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Binemon (BIN) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 118,91K$ 118,91K $ 118,91K Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 999.000.000,0 999.000.000,0 999.000.000,0

Şu anki Binemon piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BIN arzı 0,00 olup, toplam arzı 999000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 118,91K.