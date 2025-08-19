BIN Hakkında Daha Fazla Bilgi

Binemon Logosu

Binemon Fiyatı (BIN)

Listelenmedi

1 BIN / USD Canlı Fiyatı:

$0,00011903
$0,00011903$0,00011903
-%53,901D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır.
USD
Binemon (BIN) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-19 15:27:30 (UTC+8)

Binemon (BIN) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00011902
$ 0,00011902$ 0,00011902
24 sa Düşük
$ 0,0002781
$ 0,0002781$ 0,0002781
24 sa Yüksek

$ 0,00011902
$ 0,00011902$ 0,00011902

$ 0,0002781
$ 0,0002781$ 0,0002781

$ 0,0469399
$ 0,0469399$ 0,0469399

$ 0,00011695
$ 0,00011695$ 0,00011695

-%57,19

-%53,97

-%52,52

-%52,52

Binemon (BIN) canlı fiyatı $0,00011903. BIN, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00011902 ve en yüksek $ 0,0002781 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. BIN için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,0469399, en düşük fiyatı ise $ 0,00011695 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, BIN son bir saatte -%57,19 değişim gösterdi, 24 saatte -%53,97 ve son 7 günde -%52,52 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Binemon (BIN) Piyasa Bilgileri

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

$ 118,91K
$ 118,91K$ 118,91K

0,00
0,00 0,00

999.000.000,0
999.000.000,0 999.000.000,0

Şu anki Binemon piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BIN arzı 0,00 olup, toplam arzı 999000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 118,91K.

Binemon (BIN) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Binemon / USD fiyat değişimi, $ -0,000139564848647455.
Son 30 gün içerisinde, Binemon / USD fiyat değişimi, $ -0,0000566865.
Son 60 gün içerisinde, Binemon / USD fiyat değişimi, $ -0,0000509524.
Son 90 gün içerisinde, Binemon / USD fiyat değişimi, $ -0,0000888339138391408.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,000139564848647455-%53,97
30 Gün$ -0,0000566865-%47,62
60 Gün$ -0,0000509524-%42,80
90 Gün$ -0,0000888339138391408-%42,73

Binemon (BIN) Nedir?

Binemon is a virtual pet NFT game combined with elements of an Idle RPG game. In addition to collecting and trading eggs, ambrosia (fusion), characters, items, land, and players are also connected to fight in PVE, PVP modes and receive cryptocurrency rewards.

Binemon is a virtual pet NFT game combined with elements of an Idle RPG game. In addition to collecting and trading eggs, ambrosia (fusion), characters, items, land, and players are also connected to fight in PVE, PVP modes and receive cryptocurrency rewards.

Binemon (BIN) Kaynağı

Resmi Websitesi

Binemon Fiyat Tahmini (USD)

Binemon (BIN) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Binemon (BIN) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Binemon için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Binemon fiyat tahminini hemen kontrol edin!

BIN Varlığından Yerel Para Birimlerine

Binemon (BIN) Token Ekonomisi

Binemon (BIN) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. BIN tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Binemon (BIN) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Binemon (BIN) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı BIN fiyatı, 0,00011903 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
BIN / USD güncel fiyatı nedir?
BIN / USD güncel fiyatı $ 0,00011903. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Binemon varlığının piyasa değeri nedir?
BIN piyasa değeri $ 0,00 USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki BIN arzı nedir?
Dolaşımdaki BIN arzı, 0,00 USD.
BIN için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
BIN, ATH fiyatı olan 0,0469399 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük BIN fiyatı (ATL) nedir?
BIN, ATL fiyatı olan 0,00011695 USD değerine düştü.
BIN işlem hacmi nedir?
BIN için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
BIN bu yıl daha da yükselir mi?
BIN piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için BIN fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-19 15:27:30 (UTC+8)

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.