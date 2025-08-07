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Biochar Fiyatı (CHAR)

Listelenmedi

Biochar (CHAR) Canlı Fiyat Grafiği

$154,53
$154,53$154,53
+%0,201D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Biochar (CHAR) Fiyatı

Biochar (CHAR), şu anda 154,54 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. CHAR / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Biochar Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,30
Biochar 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Biochar (CHAR) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Biochar / USD fiyat değişimi, $ +0,456103.
Son 30 gün içerisinde, Biochar / USD fiyat değişimi, $ +0,2683896180.
Son 60 gün içerisinde, Biochar / USD fiyat değişimi, $ +4,6587473860.
Son 90 gün içerisinde, Biochar / USD fiyat değişimi, $ +14,12684776160933.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,456103+%0,30
30 Gün$ +0,2683896180+%0,17
60 Gün$ +4,6587473860+%3,01
90 Gün$ +14,12684776160933+%10,06

Biochar (CHAR) Fiyat Analizi

En güncel Biochar fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 153,48
$ 153,48$ 153,48

$ 155,44
$ 155,44$ 155,44

$ 221,95
$ 221,95$ 221,95

+%0,03

+%0,30

-%0,72

Biochar (CHAR) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

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0,00
0,00 0,00

Biochar (CHAR) Nedir?

CHAR is an environmental RWA that is minted upon users depositing eligible carbon removal assets into the Biochar carbon pool. Learn more: https://docs.toucan.earth/toucan/carbon-pools/char-carbon-pool

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Biochar (CHAR) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Biochar (CHAR) Token Ekonomisi

Biochar (CHAR) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. CHAR tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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CHAR Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 CHAR / VND
4.066.720,1
1 CHAR / AUD
A$236,4462
1 CHAR / GBP
114,3596
1 CHAR / EUR
131,359
1 CHAR / USD
$154,54
1 CHAR / MYR
RM652,1588
1 CHAR / TRY
6.283,5964
1 CHAR / JPY
¥22.717,38
1 CHAR / ARS
ARS$205.777,737
1 CHAR / RUB
12.361,6546
1 CHAR / INR
13.557,7942
1 CHAR / IDR
Rp2.533.442,2176
1 CHAR / KRW
214.044,0816
1 CHAR / PHP
8.853,5966
1 CHAR / EGP
￡E.7.485,9176
1 CHAR / BRL
R$845,3338
1 CHAR / CAD
C$211,7198
1 CHAR / BDT
18.805,9726
1 CHAR / NGN
236.299,387
1 CHAR / UAH
6.428,864
1 CHAR / VES
Bs19.472,04
1 CHAR / CLP
$150.676,5
1 CHAR / PKR
Rs43.666,8224
1 CHAR / KZT
83.040,5236
1 CHAR / THB
฿4.997,8236
1 CHAR / TWD
NT$4.625,3822
1 CHAR / AED
د.إ567,1618
1 CHAR / CHF
Fr123,632
1 CHAR / HKD
HK$1.211,5936
1 CHAR / MAD
.د.م1.403,2232
1 CHAR / MXN
$2.880,6256
1 CHAR / PLN
567,1618
1 CHAR / RON
лв673,7944
1 CHAR / SEK
kr1.486,6748
1 CHAR / BGN
лв259,6272
1 CHAR / HUF
Ft52.834,1352
1 CHAR / CZK
3.260,794
1 CHAR / KWD
د.ك47,1347
1 CHAR / ILS
528,5268