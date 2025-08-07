Biokript Fiyatı (BKPT)
Biokript (BKPT), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. BKPT / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Biokript / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Biokript / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Biokript / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Biokript / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ 0
|-%21,43
|60 Gün
|$ 0
|-%22,20
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Biokript fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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-%9,63
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
What is the project about? Biokript is the first hybrid Shariah-compliant crypto exchange. What makes your project unique? Biokript is unique because it offers it's users a trading option free from interest, or anything against shariah standards. It also employs a Mudharabah profit-sharing model where the exchange splits its profit 50/50 with the users. History of your project. The idea for Biokript was conceived in 2017 after the growing inefficiencies of fully centralized crypto-trading platforms. The whole cryptocurrency movement started with a desire for decentralization where institutions who are the middle-men are eliminated and users are in full control of their own funds. Biokript was created to provide a solution to the pain-points of users who want to take part in Shariah-compliant crypto trading and to those who lost their money to fully centralized and decentralized exchanges. What’s next for your project? Biokript will be extending their reach to the MENA region. Biokript also aims to have liquidity mining and fiat integration with their platform. Immediately after the presale, they will be listing on DEX, then on the CEX shortly after. They are launching their learn to earn campaign within their second quarter to boost their on ramping initiative. What can your token be used for? Biokript tokens are used as the method of distribution of profit-shares that they generates through trading fees.
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