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Bitball Treasure Fiyatı (BTRS)

Listelenmedi

Bitball Treasure (BTRS) Canlı Fiyat Grafiği

$0,02200054
$0,02200054$0,02200054
%0,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Bitball Treasure (BTRS) Fiyatı

Bitball Treasure (BTRS), şu anda 0,02200101 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. BTRS / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Bitball Treasure Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,03
Bitball Treasure 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Bitball Treasure (BTRS) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Bitball Treasure / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Bitball Treasure / USD fiyat değişimi, $ -0,0026383017.
Son 60 gün içerisinde, Bitball Treasure / USD fiyat değişimi, $ -0,0067330020.
Son 90 gün içerisinde, Bitball Treasure / USD fiyat değişimi, $ +0,00129827252316152.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%0,03
30 Gün$ -0,0026383017-%11,99
60 Gün$ -0,0067330020-%30,60
90 Gün$ +0,00129827252316152+%6,27

Bitball Treasure (BTRS) Fiyat Analizi

En güncel Bitball Treasure fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,02099619
$ 0,02099619$ 0,02099619

$ 0,02200008
$ 0,02200008$ 0,02200008

$ 120.241
$ 120.241$ 120.241

+%0,01

+%0,03

+%0,01

Bitball Treasure (BTRS) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

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Bitball Treasure (BTRS) Nedir?

BTRS is a unique Treasure coin, a unique store of value faster than Bitcoin (a fork of Bitball) with more functionality as a Treasure with only 1 million Maximum supply. BitBall Treasure (BTRS describes itself as a treasure coin (a fork of Bitball). BTRS will be the only digital currency that can be exchanged for treasure items on the Bitball merchandise page. BitBall Treasure will be used for VIP SALE items on its trading platform, Paying through BTRS will allow users to save 20% on transaction fees. BitBall Ecosystem Launched in July 2018 consists of: BitBall (BTB) & BitBall Treasure (BTRS)

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Bitball Treasure (BTRS) Kaynağı

Resmi Websitesi

Bitball Treasure (BTRS) Token Ekonomisi

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BTRS Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 BTRS / VND
578,95657815
1 BTRS / AUD
A$0,0336615453
1 BTRS / GBP
0,0162807474
1 BTRS / EUR
0,0187008585
1 BTRS / USD
$0,02200101
1 BTRS / MYR
RM0,0928442622
1 BTRS / TRY
0,8945610666
1 BTRS / JPY
¥3,23414847
1 BTRS / ARS
ARS$29,2954448655
1 BTRS / RUB
1,7598607899
1 BTRS / INR
1,9301486073
1 BTRS / IDR
Rp360,6722373744
1 BTRS / KRW
30,4722788904
1 BTRS / PHP
1,2604378629
1 BTRS / EGP
￡E.1,0657289244
1 BTRS / BRL
R$0,1203455247
1 BTRS / CAD
C$0,0301413837
1 BTRS / BDT
2,6773029069
1 BTRS / NGN
33,6406443405
1 BTRS / UAH
0,915242016
1 BTRS / VES
Bs2,77212726
1 BTRS / CLP
$21,45098475
1 BTRS / PKR
Rs6,2166053856
1 BTRS / KZT
11,8220227134
1 BTRS / THB
฿0,7115126634
1 BTRS / TWD
NT$0,6584902293
1 BTRS / AED
د.إ0,0807437067
1 BTRS / CHF
Fr0,017600808
1 BTRS / HKD
HK$0,1724879184
1 BTRS / MAD
.د.م0,1997691708
1 BTRS / MXN
$0,4100988264
1 BTRS / PLN
0,0807437067
1 BTRS / RON
лв0,0959244036
1 BTRS / SEK
kr0,2116497162
1 BTRS / BGN
лв0,0369616968
1 BTRS / HUF
Ft7,5217052988
1 BTRS / CZK
0,464221311
1 BTRS / KWD
د.ك0,00671030805
1 BTRS / ILS
0,0752434542