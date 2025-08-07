Bitball Treasure Fiyatı (BTRS)
Bitball Treasure (BTRS), şu anda 0,02200101 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. BTRS / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Bitball Treasure / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Bitball Treasure / USD fiyat değişimi, $ -0,0026383017.
Son 60 gün içerisinde, Bitball Treasure / USD fiyat değişimi, $ -0,0067330020.
Son 90 gün içerisinde, Bitball Treasure / USD fiyat değişimi, $ +0,00129827252316152.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+%0,03
|30 Gün
|$ -0,0026383017
|-%11,99
|60 Gün
|$ -0,0067330020
|-%30,60
|90 Gün
|$ +0,00129827252316152
|+%6,27
En güncel Bitball Treasure fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%0,01
+%0,03
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Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
BTRS is a unique Treasure coin, a unique store of value faster than Bitcoin (a fork of Bitball) with more functionality as a Treasure with only 1 million Maximum supply. BitBall Treasure (BTRS describes itself as a treasure coin (a fork of Bitball). BTRS will be the only digital currency that can be exchanged for treasure items on the Bitball merchandise page. BitBall Treasure will be used for VIP SALE items on its trading platform, Paying through BTRS will allow users to save 20% on transaction fees. BitBall Ecosystem Launched in July 2018 consists of: BitBall (BTB) & BitBall Treasure (BTRS)
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|1 BTRS / VND
₫578,95657815
|1 BTRS / AUD
A$0,0336615453
|1 BTRS / GBP
￡0,0162807474
|1 BTRS / EUR
€0,0187008585
|1 BTRS / USD
$0,02200101
|1 BTRS / MYR
RM0,0928442622
|1 BTRS / TRY
₺0,8945610666
|1 BTRS / JPY
¥3,23414847
|1 BTRS / ARS
ARS$29,2954448655
|1 BTRS / RUB
₽1,7598607899
|1 BTRS / INR
₹1,9301486073
|1 BTRS / IDR
Rp360,6722373744
|1 BTRS / KRW
₩30,4722788904
|1 BTRS / PHP
₱1,2604378629
|1 BTRS / EGP
￡E.1,0657289244
|1 BTRS / BRL
R$0,1203455247
|1 BTRS / CAD
C$0,0301413837
|1 BTRS / BDT
৳2,6773029069
|1 BTRS / NGN
₦33,6406443405
|1 BTRS / UAH
₴0,915242016
|1 BTRS / VES
Bs2,77212726
|1 BTRS / CLP
$21,45098475
|1 BTRS / PKR
Rs6,2166053856
|1 BTRS / KZT
₸11,8220227134
|1 BTRS / THB
฿0,7115126634
|1 BTRS / TWD
NT$0,6584902293
|1 BTRS / AED
د.إ0,0807437067
|1 BTRS / CHF
Fr0,017600808
|1 BTRS / HKD
HK$0,1724879184
|1 BTRS / MAD
.د.م0,1997691708
|1 BTRS / MXN
$0,4100988264
|1 BTRS / PLN
zł0,0807437067
|1 BTRS / RON
лв0,0959244036
|1 BTRS / SEK
kr0,2116497162
|1 BTRS / BGN
лв0,0369616968
|1 BTRS / HUF
Ft7,5217052988
|1 BTRS / CZK
Kč0,464221311
|1 BTRS / KWD
د.ك0,00671030805
|1 BTRS / ILS
₪0,0752434542