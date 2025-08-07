Bitcoin Atom (BCA) Nedir?

Bitcoin Atom (BCA) brings a truly decentralized way of digital asset exchange – with on-chain atomic swaps on board. By using built-in hash time-locked contracts (HTLCs) and its own HTLC API, Bitcoin Atom attempts to disrupt the way we exchange cryptocurrencies today, giving independence from intermediaries and any centralized entities.

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Bitcoin Atom (BCA) Token Ekonomisi

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