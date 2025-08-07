Bitcoin Pay (BTCPAY) Nedir?

Bitcoin Pay is a triple point asset: it’s a store of value, a capital asset, and a consumable asset. It is a decentralized self-hosted blockchain peer-to-peer payment processor. It defends the motive of Bitcoin as “Peer-to-peer electronic payments”. With low fees and decentralized in nature, the growth opportunity of Bitcoin Pay worldwide is enormous. we aim to promote and adopt cryptocurrencies through Bitcoinpay where consumer would buy product and pay BTCPAY with minimum gas fees. Bitcoin Pay acts as borderless and contactless payment technology designed on Binance Smart Chain. Bitcoin Pay allows payment with your crypto anywhere - Connect wallet with exchange where you access your crypto and withdraw cash at ATM - Pay with both Visa & Master Card - Free plastic card for payment by one tap - Get cashbacks from making payments by Bitcoin Pay wallet

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Bitcoin Pay (BTCPAY) Kaynağı Resmi Websitesi

Bitcoin Pay (BTCPAY) Token Ekonomisi

Bitcoin Pay (BTCPAY) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. BTCPAY tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!