BTCV Hakkında Daha Fazla Bilgi

BTCV Fiyat Bilgileri

BTCV Resmi Websitesi

BTCV Token Ekonomisi

BTCV Fiyat Tahmini

Bitcoin Vault Logosu

Bitcoin Vault Fiyatı (BTCV)

Listelenmedi

Bitcoin Vault (BTCV) Canlı Fiyat Grafiği

$0.626789
$0.626789$0.626789
+0.90%1D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Bitcoin Vault (BTCV) Fiyatı

Bitcoin Vault (BTCV), şu anda 0.626789 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0.00 USD piyasa değerine sahiptir. BTCV / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Bitcoin Vault Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+0.92%
Bitcoin Vault 24 saatlik fiyat değişimi
0.00 USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki BTCV / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, BTCV fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında Bitcoin Vault (BTCV) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Bitcoin Vault / USD fiyat değişimi, $ +0.00573946.
Son 30 gün içerisinde, Bitcoin Vault / USD fiyat değişimi, $ +0.0030108436.
Son 60 gün içerisinde, Bitcoin Vault / USD fiyat değişimi, $ -0.0090605483.
Son 90 gün içerisinde, Bitcoin Vault / USD fiyat değişimi, $ -0.0537104377945602.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0.00573946+0.92%
30 Gün$ +0.0030108436+0.48%
60 Gün$ -0.0090605483-1.44%
90 Gün$ -0.0537104377945602-7.89%

Bitcoin Vault (BTCV) Fiyat Analizi

En güncel Bitcoin Vault fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0.610439
$ 0.610439$ 0.610439

$ 0.658576
$ 0.658576$ 0.658576

$ 489.59
$ 489.59$ 489.59

-0.53%

+0.92%

+2.38%

Bitcoin Vault (BTCV) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

0.00
0.00 0.00

Bitcoin Vault (BTCV) Nedir?

Bitcoin Vault is developed to provide an extra level of security based on a three-private-key security structure. It features all the convenience of Bitcoin while adding important features allowing user transparency and freedom. Bitcoin Vault is our answer to issues faced by the crypto community over the last decade.

Bitcoin Vault (BTCV) Kaynağı

Resmi Websitesi

Bitcoin Vault (BTCV) Token Ekonomisi

Bitcoin Vault (BTCV) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. BTCV tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Bitcoin Vault (BTCV) Hakkında Diğer Sorular

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

BTCV Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 BTCV / VND
16,493.952535
1 BTCV / AUD
A$0.95898717
1 BTCV / GBP
0.46382386
1 BTCV / EUR
0.53277065
1 BTCV / USD
$0.626789
1 BTCV / MYR
RM2.65758536
1 BTCV / TRY
25.50404441
1 BTCV / JPY
¥92.137983
1 BTCV / ARS
ARS$831.27891125
1 BTCV / RUB
49.88613651
1 BTCV / INR
54.99446686
1 BTCV / IDR
Rp10,275.22786416
1 BTCV / KRW
871.75067698
1 BTCV / PHP
35.76458034
1 BTCV / EGP
￡E.30.41807017
1 BTCV / BRL
R$3.39719638
1 BTCV / CAD
C$0.85870093
1 BTCV / BDT
76.24888185
1 BTCV / NGN
959.85840671
1 BTCV / UAH
26.00547561
1 BTCV / VES
Bs80.228992
1 BTCV / CLP
$607.358541
1 BTCV / PKR
Rs177.7573604
1 BTCV / KZT
338.07118293
1 BTCV / THB
฿20.27662415
1 BTCV / TWD
NT$18.71591954
1 BTCV / AED
د.إ2.30031563
1 BTCV / CHF
Fr0.5014312
1 BTCV / HKD
HK$4.91402576
1 BTCV / MAD
.د.م5.67244045
1 BTCV / MXN
$11.67081118
1 BTCV / PLN
2.28777985
1 BTCV / RON
лв2.72653215
1 BTCV / SEK
kr6.01090651
1 BTCV / BGN
лв1.04673763
1 BTCV / HUF
Ft213.18974257
1 BTCV / CZK
13.15630111
1 BTCV / KWD
د.ك0.191170645
1 BTCV / ILS
2.14988627