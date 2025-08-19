Bitcoiva (BCA) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 9,89 $ 9,89 $ 9,89 24 sa Düşük $ 10,2 $ 10,2 $ 10,2 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 9,89$ 9,89 $ 9,89 24 sa Yüksek $ 10,2$ 10,2 $ 10,2 Tüm Zamanların En Yükseği $ 41,01$ 41,01 $ 41,01 En Düşük Fiyat $ 0,994617$ 0,994617 $ 0,994617 Fiyat Değişimi (1 Sa) %0,00 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%2,58 Fiyat Değişimi (7 G) -%6,53 Fiyat Değişimi (7 G) -%6,53

Bitcoiva (BCA) canlı fiyatı $9,89. BCA, son 24 saat içinde en düşük $ 9,89 ve en yüksek $ 10,2 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. BCA için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 41,01, en düşük fiyatı ise $ 0,994617 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, BCA son bir saatte %0,00 değişim gösterdi, 24 saatte -%2,58 ve son 7 günde -%6,53 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Bitcoiva (BCA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 207,62M$ 207,62M $ 207,62M Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 21.000.000,0 21.000.000,0 21.000.000,0

Şu anki Bitcoiva piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BCA arzı 0,00 olup, toplam arzı 21000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 207,62M.