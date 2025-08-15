BitCore Fiyatı (BTX)
BitCore (BTX), şu anda 0,069752 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 1,38M USD piyasa değerine sahiptir. BTX / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MEXC'deki BTX / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, BTX fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, BitCore / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, BitCore / USD fiyat değişimi, $ -0,0043853082.
Son 60 gün içerisinde, BitCore / USD fiyat değişimi, $ -0,0189055472.
Son 90 gün içerisinde, BitCore / USD fiyat değişimi, $ +0,00290970838881004.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-%0,07
|30 Gün
|$ -0,0043853082
|-%6,28
|60 Gün
|$ -0,0189055472
|-%27,10
|90 Gün
|$ +0,00290970838881004
|+%4,35
En güncel BitCore fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%0,22
-%0,07
-%4,23
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
BitCore is a cryptocurrency that is a UTXO fork of Bitcoin. Although you hear about hard forks, many people only know about hard Bitcoin forks, such as Bitcoin Cash and Bitcoin Gold; in contrast, few people know about BitCore or hybrid forks. Using Bitcoin's source code and technology, BitCore created a new blockchain; it made sure that the blockchain size was smaller and scalability was better. In addition, block timings are faster than Bitcoin, making mining ASIC-resistant as well. BitCore created a new blockchain on April 24, 2017. It took a snapshot of Bitcoin transaction and created 5 million transactions to fill all public addresses belonging to people who own 0.01 BTC or more. The funding ratio is 0.5 BTX: 1.0 BTC, but if you held bitcoins at the time of the snapshot, then you can apply for your share of BTX at a 1:1 conversion until October 30. BitCore is the first cryptocurrency that is a UTXO fork. But it is more than just a hybrid fork. It has tried to improve Bitcoin and solve the problems that plague it. For example, BitCore uses the MEGA-BTX consensus algorithm that is ASIC-resistant. This means that centralization of mining power is not possible, as the playing field is level and everyone has more or less the same opportunities. In addition, BitCore has 10 MB Segwit-enabled blocks that make the network capable of handling 17.6 billion transactions per year or 48 million transactions per day. BitCore is a cryptocurrency that promises a lot, especially with the new implementations that have made it algorithm and Masternodes platform, giving the entire crypto community the opportunity to mine BTX with PoW or Masternodes, even BTX holders can mine it with both PoW and Masternodes.
BitCore (BTX) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. BTX tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
|1 BTX / VND
₫1.835,52388
|1 BTX / AUD
A$0,10672056
|1 BTX / GBP
￡0,05091896
|1 BTX / EUR
€0,0592892
|1 BTX / USD
$0,069752
|1 BTX / MYR
RM0,29435344
|1 BTX / TRY
₺2,8493692
|1 BTX / JPY
¥10,253544
|1 BTX / ARS
ARS$90,5869224
|1 BTX / RUB
₽5,562722
|1 BTX / INR
₹6,11585536
|1 BTX / IDR
Rp1.125,03210056
|1 BTX / KRW
₩97,01247664
|1 BTX / PHP
₱3,99469704
|1 BTX / EGP
￡E.3,36832408
|1 BTX / BRL
R$0,37735832
|1 BTX / CAD
C$0,09625776
|1 BTX / BDT
৳8,4783556
|1 BTX / NGN
₦106,98143248
|1 BTX / UAH
₴2,894708
|1 BTX / VES
Bs9,346768
|1 BTX / CLP
$67,380432
|1 BTX / PKR
Rs19,7537664
|1 BTX / KZT
₸37,561452
|1 BTX / THB
฿2,26205736
|1 BTX / TWD
NT$2,09535008
|1 BTX / AED
د.إ0,25598984
|1 BTX / CHF
Fr0,0558016
|1 BTX / HKD
HK$0,54615816
|1 BTX / AMD
֏26,73454656
|1 BTX / MAD
.د.م0,627768
|1 BTX / MXN
$1,31064008
|1 BTX / PLN
zł0,2545948
|1 BTX / RON
лв0,30272368
|1 BTX / SEK
kr0,66752664
|1 BTX / BGN
лв0,11648584
|1 BTX / HUF
Ft23,66057592
|1 BTX / CZK
Kč1,46548952
|1 BTX / KWD
د.ك0,02127436
|1 BTX / ILS
₪0,23576176