BitDoge Fiyatı (BITDOGE)
+%0,06
-%99,97
--
--
BitDoge (BITDOGE) canlı fiyatı --. BITDOGE, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0,200455 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. BITDOGE için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,328769, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, BITDOGE son bir saatte +%0,06 değişim gösterdi, 24 saatte -%99,97 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki BitDoge piyasa değeri $ 4,55K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BITDOGE arzı 100,00M olup, toplam arzı 100000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 4,55K.
Gün içerisinde, BitDoge / USD fiyat değişimi, $ -0,15730447413367254.
Son 30 gün içerisinde, BitDoge / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, BitDoge / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, BitDoge / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0,15730447413367254
|-%99,97
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
BitDoge is an ERC-20 meme token on Ethereum that blends Bitcoin’s “sound money” ethos with Dogecoin’s playful culture. The project frames this as parody lore about a secret pact between Satoshi and Elon, but its actual purpose is practical: rally a community and coordinate on-chain activities around a clear launch flow. Participation occurs through a sale widget that supports common EVM wallets and fiat on-ramps, while the token itself settles on Ethereum. The aim is a transparent, entertainment-led community coin with verifiable on-chain actions, not a promise of profit.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
BitDoge (BITDOGE) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? BitDoge (BITDOGE) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak BitDoge için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.
BitDoge fiyat tahminini hemen kontrol edin!
BitDoge (BITDOGE) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. BITDOGE tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
|Tarih (UTC+8)
|Tür
|Bilgiler
|09-15 18:21:00
|Sektör Haberleri
Altcoinler Tüm Piyasada Düşüyor, HIFI 24 Saatte %47'den Fazla Değer Kaybetti
|09-15 15:08:00
|Sektör Haberleri
24 Saatlik Spot Sermaye Giriş/Çıkış Sıralaması: SOL 30,4 Milyon Dolar Net Giriş, PUMP 10,6 Milyon Dolar Net Giriş
|09-15 12:13:00
|Sektör Haberleri
Altcoin Sezonu Endeksi şu anda 72 bildiriyor, "Altcoin Sezonu"na girmekten sadece bir adım uzakta
|09-15 11:34:00
|Sektör Haberleri
Bazı yeni ve yakın zamanda listelenmiş tokenler bugün göreceli güç gösteriyor, MITO 24 saatlik artışı %28'i aşıyor
|09-14 18:21:00
|Sektör Haberleri
Altcoin Sezonu Endeksi geçici olarak 70 bildiriyor, 90 günlük yüksek seviyesini koruyor
|09-14 11:30:00
|Sektör Haberleri
Altcoin piyasası ısınmaya devam ediyor, "TOTAL3" 7 günde %10.66 yükseldi, altcoin sezonu ortaya çıkıyor olabilir
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.