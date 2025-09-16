BITDOGE Hakkında Daha Fazla Bilgi

BitDoge Logosu

BitDoge Fiyatı (BITDOGE)

Listelenmedi

1 BITDOGE / USD Canlı Fiyatı:

--
----
-%99,901D
USD
BitDoge (BITDOGE) Canlı Fiyat Grafiği
BitDoge (BITDOGE) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Düşük
$ 0,200455
$ 0,200455$ 0,200455
24 sa Yüksek

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,200455
$ 0,200455$ 0,200455

$ 0,328769
$ 0,328769$ 0,328769

$ 0
$ 0$ 0

+%0,06

-%99,97

--

--

BitDoge (BITDOGE) canlı fiyatı --. BITDOGE, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0,200455 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. BITDOGE için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,328769, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, BITDOGE son bir saatte +%0,06 değişim gösterdi, 24 saatte -%99,97 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

BitDoge (BITDOGE) Piyasa Bilgileri

$ 4,55K
$ 4,55K$ 4,55K

--
----

$ 4,55K
$ 4,55K$ 4,55K

100,00M
100,00M 100,00M

100.000.000,0
100.000.000,0 100.000.000,0

Şu anki BitDoge piyasa değeri $ 4,55K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BITDOGE arzı 100,00M olup, toplam arzı 100000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 4,55K.

BitDoge (BITDOGE) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, BitDoge / USD fiyat değişimi, $ -0,15730447413367254.
Son 30 gün içerisinde, BitDoge / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, BitDoge / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, BitDoge / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,15730447413367254-%99,97
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

BitDoge (BITDOGE) Nedir?

BitDoge is an ERC-20 meme token on Ethereum that blends Bitcoin’s “sound money” ethos with Dogecoin’s playful culture. The project frames this as parody lore about a secret pact between Satoshi and Elon, but its actual purpose is practical: rally a community and coordinate on-chain activities around a clear launch flow. Participation occurs through a sale widget that supports common EVM wallets and fiat on-ramps, while the token itself settles on Ethereum. The aim is a transparent, entertainment-led community coin with verifiable on-chain actions, not a promise of profit.

BitDoge (BITDOGE) Kaynağı

Resmi Websitesi

BitDoge Fiyat Tahmini (USD)

BitDoge (BITDOGE) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? BitDoge (BITDOGE) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak BitDoge için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

BitDoge fiyat tahminini hemen kontrol edin!

BITDOGE Varlığından Yerel Para Birimlerine

BitDoge (BITDOGE) Token Ekonomisi

BitDoge (BITDOGE) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. BITDOGE tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: BitDoge (BITDOGE) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü BitDoge (BITDOGE) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı BITDOGE fiyatı, 0 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
BITDOGE / USD güncel fiyatı nedir?
BITDOGE / USD güncel fiyatı $ 0. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
BitDoge varlığının piyasa değeri nedir?
BITDOGE piyasa değeri $ 4,55K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki BITDOGE arzı nedir?
Dolaşımdaki BITDOGE arzı, 100,00M USD.
BITDOGE için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
BITDOGE, ATH fiyatı olan 0,328769 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük BITDOGE fiyatı (ATL) nedir?
BITDOGE, ATL fiyatı olan 0 USD değerine düştü.
BITDOGE işlem hacmi nedir?
BITDOGE için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
BITDOGE bu yıl daha da yükselir mi?
BITDOGE piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için BITDOGE fiyat tahminine göz atın.
