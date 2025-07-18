Bitfinity Network (BTF) Nedir?

Bitfinity combines Bitcoin’s liquidity with Ethereum’s programmability, offering high throughput TPS, 1-2 second finality, and decentralized security via threshold cryptography. Its BitFusion Bridge ensures trustless cross-chain transfers through the integration of Chain-Key Cryptography, a threshold signature scheme. Support for assets like Bitcoin Ordinals and Runes distinguishes it within the blockchain space.

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Bitfinity Network (BTF) Kaynağı Resmi Websitesi

Bitfinity Network (BTF) Token Ekonomisi

Bitfinity Network (BTF) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. BTF tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!