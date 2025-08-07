BITO Coin (BITO) Nedir?

BITO Coin is a type of token issued via the BitoPro International Digital Asset Exchange (“BitoPro”). When used as a mean of the transaction or withdraw fee, one enjoys very favorable discounts. To the extent permitted by the applicable laws of each jurisdiction, purchasers may at each BitoPro operation center submit payment in BITO Coin to generate TT Codes for the purpose of withdrawing legal tender denominated in local currency. In terms of token sales, BITO Coin may be used to pay sales and issuance related fees.

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BITO Coin (BITO) Kaynağı Resmi Websitesi

BITO Coin (BITO) Token Ekonomisi

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