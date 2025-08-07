BitPRO (BPRO) Nedir?

Money On Chain delivers Bitcoin-native DeFi solutions—created by Bitcoiners, for Bitcoiners. Our mission is to accelerate mass adoption by offering products that serve distinct user profiles: DoC – a fully Bitcoin-collateralized stablecoin. BPro – a leveraged Bitcoin token tailored to long-term holders. MOC – a governance token that enables staking, on-chain voting, and more. All of this is achieved without counterparty risk: users always keep control of their private keys. The platform rests on a proprietary mathematical-financial model that has proved resilient even in the most extreme market conditions.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

BitPRO (BPRO) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

BitPRO (BPRO) Token Ekonomisi

BitPRO (BPRO) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. BPRO tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!